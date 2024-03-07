07 марта 2024, 16:19

Глава Гагаузии Гуцул вернется на родину, несмотря на давление Молдавии

РИА «Новости»
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на запугивание со стороны Молдавии. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Гуцул подчеркнула, что ее долг - быть со своим народом. Это такая же работа, как встречаться с партнерами в России, Турции и других странах и регионах мира, с которыми у Молдавии налажено культурное, торговое и дипломатическое сотрудничество, отметила глава Гагаузии.

Она назвала визит в Россию насыщенным и продуктивным. Однако кому-то в Молдавии это не дает покоя, добавила Гуцул.

Глава Гагаузской автономии встретилась с президентом Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Молдавия Россия Владимир Путин
07 марта 2024, 16:26
Фон дер Ляйен заявила о необходимости производить оружие нового поколения в ЕС
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Для победы на поле боя Европейский союз должен производить оружие нового поколения. Такое заявление сделала Глава Европейской комиссии (ЕК) Урасула фон дер Ляйен, чьи слова привел сайт mk.ru.

Страны ЕС должны укрепить свои армии, подчеркнула политик.

«Европейская народная партия - это та партия, которая сможет вести вперед Европу, способную защитить себя», - сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что государства Евросоюза должны назначить специального комиссара по вопросам обороны в новый состав ЕК.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что на военных учениях в Европе НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией.

Военные Европа Оружие Армия
07 марта 2024, 15:53
Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на второй срок
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Съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение немецкого политика — 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Как сообщило агентство Reuters, «за» проголосовали 400 делегатов.

«Делегаты ЕНП проголосовали 400 „за“ и 89 „против“, утвердив фон дер Ляйен в качестве своего кандидата еще на пять лет на одном из высших постов ЕС», - написали авторы материала.

Выборы в Европарламент пройдут в июне. Тогда будет принято окончательное решение.

Однако глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призывал фон дер Ляйен покинуть пост , потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что за последние годы снизилась безопасность и упали показатели экономики объединения.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Калла отказалась участвовать в выборах главы ЕК. Политик взвесила все за и против, но не стала выдвигать себя в качестве кандидата.

Съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение немецкого политика - 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Как сообщило агентство Reuters , «за» проголосовали 400 делегатов.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Выборы
07 марта 2024, 14:14
Каллас отказалась участвовать в выборах главы Еврокомиссии
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Премьер-министр Эстонии Кая Калла не станет участвовать в выборах главы Еврокомиссии. Как сообщил «Интерфакс», политик взвесила все за и против, но отказалась от предложения стать кандидатом.

«Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы, что не возьму на себя эту роль», - заявила Каллас.

Премьер добавила, что ее выдвижение помогло бы Эстонии решить проблемы, озвучив их на крупных дебатах. Но эту работу можно будет сделать и иначе.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не согласятся назначить новым верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Каллас. Один из чиновников в беседе с журналистами заявил, что премьер Эстонии «любит есть русских на завтрак». После этого Каллас опубликовала фото завтрака с соком и мюсли.

Каллас известна своей русофобской позицией. Ранее они демонстративно отказалась называть Путина президентом России.

Премьер-министр Эстонии Кая Калла не станет участвовать в выборах главы Еврокомиссии. Как сообщил «Интерфакс» , политик взвесила все за и против, но отказалась от предложения стать кандидатом.

Еврокомиссия Евросоюз Эстония Выборы
07 марта 2024, 13:49
«Агрессивный блок». Патрушев заявил о подготовке НАТО к конфликту с Россией
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На учениях НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова привело РИА «Новости».

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и ситуацию в мире. НАТО готовится к новым конфликтам, подчеркнул Патрушев. Он указал на очевидность деструктивной роли США: ни одна другая страна не развязывала столько войн и не провоцировала такое количество экономических кризисов.

«Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России», - отметил секретарь Совбеза.

Он добавил, что НАТО планирует дальнейшее расширение присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году предусмотренные странами блока расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает его «агрессивную сущность».

Замглавы МИД Александр Грушко выразил мнение, что учения НАТО Nordic Responsе у северных границ России носят демонстративный провокационный характер.

США Военные учения Военные Россия НАТО

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