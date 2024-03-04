Гендиректор МАГАТЭ встретится с российской делегацией в Сочи

По его словам, переговоры между сторонами запланированы на 6 марта. Также представитель российской стороны прокомментировал заявление Гросси по поводу его намерения встретиться с Владимиром Путиным.

Дипломат отметил, что, в соответствии с существующей практикой, «информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление».

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции приступили к ремонту первого энергоблока. Там выполнят весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. Особое внимание уделят всем дизель-генераторам и оборудованию систем безопасности.