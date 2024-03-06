Гагаузская автономия не выйдет из состава Молдавии в ближайшем будущем

Она напомнила, что молдавский закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» подразумевает такую возможность только в случае утраты независимости страной.

«На сегодня нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу», - отметила Гуцул.

По ее словам, автономия «прекрасно сосуществует» с другими народами края, а все возникающие противоречия с «центром» носят искусственный характер и лежат в политической плоскости. Гуцул выразила уверенность в том, что эти споры урегулируют путем диалога по мере роста политической культуры и с приходом к власти «новых ответственных политиков с государственным мышлением».

Ранее глава Гагаузии отмечала, что автономия рассчитывает на сохранение и укрепление сотрудничества с Россией и поддержку с ее стороны.