Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на запугивание со стороны Молдавии. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Гуцул подчеркнула, что ее долг - быть со своим народом. Это такая же работа, как встречаться с партнерами в России, Турции и других странах и регионах мира, с которыми у Молдавии налажено культурное, торговое и дипломатическое сотрудничество, отметила глава Гагаузии.

Она назвала визит в Россию насыщенным и продуктивным. Однако кому-то в Молдавии это не дает покоя, добавила Гуцул.

Глава Гагаузской автономии встретилась с президентом Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.