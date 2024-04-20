20 апреля 2024, 14:50

Финляндия попросила у Евросоюза денег для регионов у границы с Россией

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза», - заявил он.

При этом границу в одностороннем порядке закрыла сама Финляндия. После этого финские города, через которые шли туристические потоки, столкнулись с трудностями. В регионах начались экономические сложности, а бизнес начал закрываться.

Ранее премьер-министр Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Сам же он вместе с Урсулой фон дер Ляйен - главой Еврокомиссии - осмотрел границу с вертолета. При этом в Финляндии несколько раз проходили акции протеста из-за закрытия погранпунктов.

Финляндия Россия Евросоюз Бизнес Деньги
20 апреля 2024, 13:48
Российские пограничники покинут участок рядом с Азербайджаном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание «Sputnik.Армения».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась», - прокомментировал он.

Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. Как подчеркнул Пашинян, граница - это символ мира. Премьер убежден, что пограничники Армении и Азербайджана при взаимодействии смогут обеспечить ее охрану.

Пашинян также сказал, что у него нет планов не встречаться с российскими коллегами. Но когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Ранее Россия начала досрочно выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Эта территория - давний предмет спора Армении и Азербайджана. Каждая сторона настаивает, что это испокон веков их земля, и приводят различные аргументы.

Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание « Sputnik.Армения ».

Армения Азербайджан Никол Пашинян
20 апреля 2024, 13:16
Белый дом согласился вывести военный контингент из Нигера
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Руководство США приняло решение вывести из Нигера американских военных. Об этом заявил журналист New York Times Эрик Шмитт.

«Более 1000 американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы», - подчеркнул он.

Информацию о выводе войск также подтвердило агентство Reuters. По его данным, замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 19 апреля договорились, что американский контингент покинет африканскую страну.

В прошлом в марте Нигер предупредил, что аннулирует военное сотрудничество с американской стороной, объяснил Шмитт. По словам журналиста, африканское государство планирует разрывать связи с Западом.

«Вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией», - добавил Шмитт.

Ранее в Нигер отправились российские инструкторы. Специалисты обучат армию бороться с терроризмом и использовать системы ПВО. Вместе с инструкторами в страну прибыли медики.

США Африка Военные Россия Армия Нигер
20 апреля 2024, 12:59
Взрыв прогремел в Харькове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв прозвучал в Харькове 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», - написал он.

Ранее в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров от места ЧП расплавится асфальт. Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове начались перебои с электроснабжением.

Однако Харьков решили не эвакуировать , несмотря на панику горожан. Терехов призвал жителей успокоиться. По его словам, предпосылок для того, чтобы покидать город, нет.

Взрывы Харьков
20 апреля 2024, 10:09
Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина, который совершил самоподжог рядом со зданием суда в Нью-Йорке, скончался, сообщила газета New York Post. В момент ЧП в суде рассматривали дело бывшего президента США Дональда Трампа.

«Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя», - процитировало издание полицию.

Один из очевидцев рассказал прессе, что сначала мужчина подбрасывал в воздух брошюры, а затем облился горючей жидкостью. По словам других свидетелей, он выглядел вполне спокойным. Позже комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила о критическом состоянии пострадавшего.

Журналисты уточнили, что Аззарелло жил во Флориде, ему было 37 лет.

В феврале 2024 года акт самосожжения совершил житель села Довольное в Новосибирской области. На место ЧП сразу же прибыли все экстренные службы. Подробности о происшествии не уточнялись.

Поджоги Нью-Йорк Дональд Трамп

Новости по теме