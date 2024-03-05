Евросоюз потребовал ввести принцип No Russia в торговле

Запрет на поставки некоторых товаров в Россию через третьих лиц до 12-го пакета санкций оставался рекомендацией. Однако теперь Евросоюз обязал указывать в документах невозможность их реэкспорта. В числе запрещенных - летательные и космические аппараты, турбовинтовые двигатели, авиационное топливо, боевое стрелковое оружие.

«Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками - тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать», - сказал доцент МГУ Магомет Яндиев.

С невозможностью на практике следовать принципу No Russia согласились старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов и специалисты юридической компании Baker McKenzie. Представитель немецкой Gleiss Lutz заявил, что предложенные Еврокомиссией формулировки слишком широкие.

Иран предложил странам БРИКС создать аналог SWIFT. Проект обсудят на встречах министров финансов.