Европа и США не смогли решить, что делать с замороженными российскими активами

«Европейская комиссия <…> не готова выйти за рамки существующего плана, который нацелен только на доходы, полученные от замороженных средств, а не на массовую конфискацию активов», - написали авторы публикации.

Для США это проблема, ведь подавляющее большинство активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear, поэтому любой шаг по конфискации требует одобрения Европы. Между Соединенными Штатами и некоторыми из их европейских союзников по этому поводу возникла напряженность.

«Европейские столицы по большей части вообще уклоняются от дебатов. Для них это слишком рискованно», - добавили журналисты.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит использование замороженных активов России для военной поддержки Украины. Он назвал передачу ценных бумаг РФ для поставок и закупок «шагом вперед».