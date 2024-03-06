06 марта 2024, 19:52

Европа и США не смогли решить, что делать с замороженными российскими активами

Pxhere
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Евросоюз и Соединенные Штаты не могут определиться, как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а США настаивают на полной конфискации средств, сообщило издание Politico.

«Европейская комиссия <…> не готова выйти за рамки существующего плана, который нацелен только на доходы, полученные от замороженных средств, а не на массовую конфискацию активов», - написали авторы публикации.

Для США это проблема, ведь подавляющее большинство активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear, поэтому любой шаг по конфискации требует одобрения Европы. Между Соединенными Штатами и некоторыми из их европейских союзников по этому поводу возникла напряженность.

«Европейские столицы по большей части вообще уклоняются от дебатов. Для них это слишком рискованно», - добавили журналисты.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит использование замороженных активов России для военной поддержки Украины. Он назвал передачу ценных бумаг РФ для поставок и закупок «шагом вперед».

США Бельгия Доходы Европа Россия Евросоюз
06 марта 2024, 19:55
Последний конкурент Трампа отказался бороться за право баллотироваться от республиканцев
РИА «Новости»
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Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN, она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN , она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

«Хейли - последний оставшийся соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке - поздравила, но не поддержала бывшего президента», - написали журналисты.

Трамп должен заслужить голоса, подчеркнула Хейли. Экс-губернатор Южной Каролины также напомнила, что всегда была консервативным республиканцем и поддерживала кандидатов от партии.

Источники, знакомые с планами Хейли, сообщили CNN перед ее выступлением, что подход политика даст ей возможность поддержать Трампа перед всеобщими выборами.

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий лидер Джо Байден выиграли праймериз в «супервторник». Трамп одержал победу в 14 штатах из 15.

США Дональд Трамп ООН Выборы президента США
06 марта 2024, 19:14
Турецкий грузовой терминал отказался принимать нефть из России
Unsplash
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Турецкая компания Global Terminal Services, управляющая грузовым терминалом «Дортиол» в провинции Хатай, объявила о прекращении приема нефтепродуктов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания также отказалась принимать любую продукцию, загруженную в российских портах.

«GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью», - указали представители фирмы.

Прием нефти из России не возобновится даже в том случае, если товары не будут нарушать санкции, а также какие-либо законы или правила, подчеркнули в компании.

Ранее агентство информировало о торговых проблемах между турецкой и российской сторонами. Сложности возникли из-за американских санкций против финансовых организаций Турции. Белый дом с помощью указа заморозил турецко-российскую торговлю, а также замедлил многие платежи, связанные с энергетической сферой.

Из-за антироссийских ограничений также пострадали клиенты крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов. Финансовые организации начали закрывать счета россиян.

Турция Санкции Нефть Россия Экономика
06 марта 2024, 17:09
Стали известны результаты праймериз Трампа и Байдена
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Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден выиграли праймериз в большинстве штатов в «супервторник». Об этом сообщил телеканал CNBC.

Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в 14 штатах из 15. В Вермонте он уступил бывшему губернатору Южной Каролины Никки Хейли, которая получила 50% голосов.

Байден проиграл праймериз в Американском Самоа. Его обошел предприниматель из Мэриленда - Джейсон Палмер , недавно начавший политическую карьеру.

«На собрании был подан всего 91 голос, и Палмер выиграл 50 из них. Байден ушел с 41 результатом», - написали авторы материала.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Байден не в состоянии управлять США. Действующий президент снова придет к власти, если результаты выборов фальсифицируют. По мнению Карлсона, победа Байдена станет шуткой над демократией.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы Такер Карлсон
06 марта 2024, 16:02
Миллиардер на пути к большой игре. Маск может стать донором для Трампа
Телеканал «360»
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Экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска: уж больно неравные предвыборные бюджеты у 45-го и 46-го президентов США. Не исключено, что хозяин SpaceX поможет республиканцу — это откроет путь в политику и ему самому.

Политолог напомнил, что Маск по характеру - натура творческая. Он отличается неординарным подходом к любым вопросам. Ведь в отличие от других богачей, третий богатейший человек планеты не просто удачливый бизнесмен: ранее он хорошо показал себя в IT-сфере.

«Объективно - способности у него есть и он может проявить себя в политике. Сейчас он, похоже, показывает свои симпатии не столько кандидату на пост президента США Дональду Трампу, сколько Республиканской партии. Видимо, и сам Маск пользуется наибольшей популярностью среди республиканцев», - предположил Оленченко.

Он добавил, что подтвердить эту версию может простой мониторинг акционеров компаний Маска - достаточно посмотреть, к какому политическому курсу они тяготеют.

Маск сможет стать политиком Маск сильно отличается от своих соседей по клану миллиардеров - те чаще всего предпочитают публично не высказываться на темы актуальных международных проблем, отметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Гений, миллиардер, шутник Трамп и Маск сходятся во мнении по многим вопросам: оба не любят Байдена, уверены, что с Россией лучше дружить, не видят смысла в НАТО. Однако главу SpaceX нельзя назвать оппозиционером: его компании имеют контракты с госструктурами США , сам он не отказывается лично консультировать Белый дом.

Маск публично выступал за прекращение российско-украинского конфликта и не единожды утверждал, что главное препятствие в переговорах России и Украины - финансовая помощь ВСУ от Евросоюза и США. При этом сам бизнесмен по-прежнему обеспечивает украинскую армию связью посредством спутников Starlink.

Миллиардер известен своими щедрыми, хоть и эксцентричными жестами. Например, осенью прошлого года он предложил владельцам «Википедии» миллиард долларов за смену названия на другое - созвучное нынешнему, но не слишком приличное.

Трамп ищет помощи у Маска Кандидат в президенты США Дональд Трамп 3 марта встретился в Палм-Бич, штат Флорида, с миллиардером Илоном Маском. Вероятно, политик рассчитывал на финансовую поддержку своей президентской кампании, предположила газета The New York Times.

Помощь основателя SpaceX может оказаться довольно кстати: бюджет предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена составляет 130 миллионов долларов, тогда как у Трампа он в 10 раз меньше. Состояние самого Маска оценивается в 192 миллиарда - он третий богатейший человек в мире, напомнил Bloomberg.

Ранее Маск поддерживал и республиканцев, и демократов, также он не раз желал поражения Байдену. Однако и с Трампом у миллиардера тоже были трения. Последний раз в 2022 году экс-президент США обвинил бизнесмена в вымаливании государственных субсидий. Дело закончилось взаимными оскорблениями, писал Reuters.

США Дональд Трамп Илон Маск Деньги Выборы президента США Джо Байден

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