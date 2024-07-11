«Отношения [премьер-министра Индии Нарендры] Моди и [президента РФ] Путина <…> теперь „позеленели“. Мало того - они стали еще и ядерными», - заявили журналисты.

В публикации отметили, что раньше сотрудничество между двумя странами ограничивалось торговлей углеводородами. Теперь государства делают ставку на уран и «зеленые» энергетические источники.

Кроме того, долгосрочные отношения Индии и России связаны с постоянным обслуживанием АЭС специалистами Росатома. Также индийские предприятия будут заправлять российским ураном.

«Складывается ощущение, что эта дружба - надолго. Углубление ядерного сотрудничества <…> свяжет страны на десятилетия вперед», - подытожили на телеканале.

Ранее Путин и Моди призвали к реформе Совета Безопасности ООН и присоединению Индии к числу постоянных членов. Это нужно для более эффективного решения вопросов, связанных с безопасностью и миром.