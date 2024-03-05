05 марта 2024, 00:24

ЕС заявил о готовности расширить санкции за «дестабилизацию» в Молдавии

РИА «Новости»
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ЕС готов увеличить число лиц, которые могут попасть под европейские санкции за действия, направленные на подрыв суверенитета Молдавии. Об этом в эфире радио Moldova заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс.

Дипломат отметил, что расширение «черного списка» произойдет в случае появления конкретных доказательств участия в актах против независимости и демократии этой страны.

«Список, очевидно, не закрытый <…> Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен», - заявил Мажейкс.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Он пояснил, что руководство республики обратились с просьбой «активизировать политико-дипломатические меры», поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5+2.

Молдавия Санкции Россия Приднестровье
05 марта 2024, 00:23
США не стали комментировать утечку в Германии, чтобы «не сыграть на руку» России
РИА «Новости»
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Правительство США решило не комментировать утечку разговора немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне между НАТО и Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби, его слова передало РИА «Новости».

«Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России», - заявил он.

Кирби отметил, что любое подтверждение утечки только облегчит продвижение «смехотворного» тезиса о проведении «какого-то рода войны между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией».

При этом представитель британского премьер-министра Риши Сунака назвал утечку разговора офицеров бундесвера «очень серьезным вопросом». Он отметил, что разбираться со случившимся должна Германия.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись , которую ей передали «товарищи в погонах». На аудио записали диалог высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.

Германия США Россия Запад НАТО
04 марта 2024, 23:46
Полиция раскрыла подробности с заложниками в немецком Ахене
Pixabay
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Женщина забаррикадировалась в одном из помещений больницы в Ахене в Германии. Подробности происшествия рассказала пресс-служба полиции в соцсети Х.

«По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня… Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений», - сообщили в ведомстве.

Пациентов из близлежащих палат эвакуировали, на месте работает полицейский спецназ. Местные СМИ сообщили, что правоохранители оцепили весь район, а над медучреждением кружит полицейский вертолет. О мотивах и требованиях забаррикадировавшейся женщины пока неизвестно.

Ранее поступила информация, что в больнице вооруженный мужчина взял заложников. Полиция оцепила здание.

Германия Больницы Полиция
04 марта 2024, 23:37
В Британии утечку диалога немецких офицеров назвали серьезной проблемой
Freepik
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Представитель британского премьер-министра назвал утечку разговора офицеров бундесвера большой проблемой и отметил, что разбираться в случившемся — это «дело Германии». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Представитель британского премьер-министра назвал утечку разговора офицеров бундесвера большой проблемой и отметил, что разбираться в случившемся - это «дело Германии». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Представитель <…> Риши Сунака отказался комментировать утечку в понедельник напрямую, лишь процитировав описание этого [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем в выходные как „очень серьезный вопрос“ и сказав, что расследовать это - дело Германии», - сказано в публикации.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Во время разговора они также подняли вопрос, как сделать так, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что Германия не принимает участие в конфликте.

В связи с записью она обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, МИД Германии и лично к Шольцу. Также Симоньян раскрыла имена немецких офицеров бундесвера, говорящих на аудио. Она отметила, что их диалог записали 19 февраля 2024 года.

Германия Великобритания Крымский мост Военные Олаф Шольц
04 марта 2024, 22:23
Медведев призвал выгнать послов ЕС после их отказа от встречи с Лавровым
РИА «Новости»
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После отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым уровень дипломатических отношений должен снизится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. <…> На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза - понизить», - заявил он.

Ранее стало известно, что европейские послы долго не могли принять решение и в итоге все-таки испугались видеться с Лавровым. За два дня до встречи они отклонили приглашение главы МИД РФ. По словам министра, поведение дипломатов удивило его. Он отметил, что такой поступок продемонстрировал страх послов перед страной, в которой они аккредитованы.

Дипломатия Дмитрий Медведев Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ

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