ЕС заявил о готовности расширить санкции за «дестабилизацию» в Молдавии

Дипломат отметил, что расширение «черного списка» произойдет в случае появления конкретных доказательств участия в актах против независимости и демократии этой страны.

«Список, очевидно, не закрытый <…> Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен», - заявил Мажейкс.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Он пояснил, что руководство республики обратились с просьбой «активизировать политико-дипломатические меры», поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5+2.