11 июля 2024, 15:51

Эрдоган раскрыл важную деталь переговоров с Путиным

РИА «Новости»
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С президентом Владимиром Путиным можно вести переговоры даже при расхождении с ним во мнениях. Об этом Newsweek заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона в некоторых вопросах отстаивает иную позицию, чем Россия. Несмотря на это, лидеры государств продолжают переговоры.

«Мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция стремится найти конструктивный подход к решению задач и не проводит «политику, отягощенную предрассудками».

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил создать «платформу мира» для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту идею и сообщил, что Россия не отказывается от переговоров для завершения конфликта.

Турция Дипломатия Реджеп Эрдоган Россия Переговоры Владимир Путин
11 июля 2024, 15:54
Путин не исключил создание парламента БРИКС
РИА «Новости»
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БРИКС в будущем может получить парламентскую структуру.  Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе X парламентского форума экономического объединения.

По его словам, такие встречи укрепляют авторитет организации и ее влияние в мире. Взаимодействие стран БРИКС поможет добиться максимальной реализации инвестиционного, экономического, технологического и человеческого потенциала государств.

«Роль парламентских форумов, конференций, их утверждение в мировой политике поистине огромна, говорю это без всякого преувеличения», - подчеркнул президент.

БРИКС пока не имеет институционально оформленной парламентской структуры, но в будущем эту идею обязательно реализуют, уверен Путин.

Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС. Государство в своей внешней политике содействует солидарности, сотрудничеству и диалогу.

Владимир Путин БРИКС
11 июля 2024, 15:22
Стремится к сотрудничеству. Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
РИА «Новости»
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Азербайджан хочет быть полноправным участником БРИКС. О стремлении страны стать частью организации заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова. Ее процитировал ТАСС.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС», - отметила спикер парламента Азербайджана.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства. Также она отметила, что расширение объединения явно досаждает Западу.

Отношения Международные отношения Запад Валентина Матвиенко БРИКС Азербайджан
11 июля 2024, 11:56
Нарышкин обвинил Запад во лжи о якобы вмешательстве России в выборы в США
Global Look Press
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Страны Запада четыре года назад уже лгали, рассказывая якобы о влиянии России на президентские выборы в США, и сейчас повторяют эту «версию». Об этом сообщил РИА «Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», - сказал Нарышкин журналистам.

Он назвал нынешние обвинения «версией-2024» и призвал относиться к ней соответствующе.

В начале июля французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уже высмеял подобные вбросы и призвал прекратить демонизировать Россию.

Разведка США Россия Выборы президента США Выборы
11 июля 2024, 09:58
Орбан и Трамп встретятся в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Переговоры пройдут 11 июля.

«Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», - отметили авторы материала.

Венгерский премьер уже посетил Москву, Киев и Пекин. Визиты состоялись в рамках «миссии мира». После встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран объединения. Он призвал ЕС взять на себя инициативу по урегулированию кризиса на Украине.

Стремление премьера Венгрии разрешить украинский вопрос заставило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «задыхаться от ярости» , рассказал французский политик Флориан Филиппо.

Флорида Дональд Трамп Виктор Орбан

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