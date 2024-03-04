04 марта 2024, 02:29

«Элвис Пресли» снимал порно в мотеле со школьницей

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

В США полицейские поймали в мотеле двойника Элвиса Пресли с голой 16-летней школьницей. Об этом сообщило издание Law and Crime.

Полицейские арестовали 45-летнего Мэтью Шантелуа 24 января в городе Эри, штат Пенсильвания. Это произошло в номере мотеля, который мужчина снял поздней ночью. Шантелуа обнаружили в компании обнаженной девушки, которая сбежала из дома в штате Нью-Йорк.

Артиста обвинили в сексуальной эксплуатации ребенка и создании визуального контента сексуального характера с участием несовершеннолетних. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Мэтью Шантелуа работал двойником Элвиса Пресли и других знаменитостей около 30 лет.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что гей-пара из Атланты занималась растлением двух маленьких приемных сыновей. Отцы принуждали детей заниматься с ними оральным сексом и предлагали их другим мужчинам.

США Мужчины Актеры
03 марта 2024, 23:53
Швейцарцы на референдуме одобрили себе 13-ю пенсию
Читайте нас в: Google Новости
Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии. Результаты референдума опубликовали на сайте правительства.

Согласно результатам голосования, 74,72%% избирателей не захотели, чтобы повышали пенсионный возраст, а 58,24% поддержали введение 13-й пенсии. Общая явка составила 58%.

По предварительным расчетам властей Швейцарии, на выплату 13-й пенсии ежегодно потребуется более четырех миллиардов франков. Механизм изыскания средств для пенсии инициаторы референдума пока не предоставили. Шведское правительство представит решение о новых выплатах до конца 2024 года.

Власти Швейцарии внимательно следят за соблюдением антироссийских санкций. Эту обязанность возложили на Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обвинений в «бездействии в предотвращении обхода ограничений».

Пенсия Швейцария
03 марта 2024, 23:34
«Потопят все». Сценарий войны с Россией раскрыли в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский подводный флот потопит корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу, в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав. Об этом бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

«Мы не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что российские подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки», - сказал он.

Полковник отметил, что на сегодняшний день российские атомные субмарины обладают гораздо большей результативностью, чем их предшественники во Вторую мировую войну, Ранее стало известно о планах Швеции начать строительство двух новых подводных лодок , чтобы противодействовать России. Посольство РФ призвало шведские власти прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой».

США Корабли Россия
03 марта 2024, 21:47
Королева Камилла улетела отдыхать, оставив онкобольного мужа
Читайте нас в: Google Новости
Королева Камилла на фоне сложностей во дворце решила временно уехать из Англии. На днях она улетела в теплые края, сообщило Daily Mail.

По данным издания, королева отправилась отдыхать на частном самолете. Вернуться к работе Камилла Паркер-Боулз планирует уже 11 марта на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

После новостей об онкологии у короля Карла III Камилла бросила все силы, чтобы заботиться о нем. Также ей пришлось заменять на официальных приемах Кейт Миддлтон, которой в январе сделали операцию.

Согласно данным The Sun , после смерти Карл III королева Камилла утратит свой титул. Вместо этого она станет вдовствующей королевой.

В начале февраля этого года стало известно, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак предстательной железы. Сначала он находился в Сандрингемском дворце в Норфолке, но потом принял решение вернуться в Лондон, чтобы продолжить лечение.

Англия Карл III
03 марта 2024, 19:40
Удар Израиля по кольцевой развязке в Газе убил десятки человек
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке Дауд в Газе. Жертвами стали десятки человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. В ведомстве назвали произошедшее ужасающей резней.

«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», - подчеркнули в министерстве.

В конце февраля палестинские издания сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, когда сотни жителей собрались, чтобы получить гумпомощь. По данным Минздрава анклава, жертвами тогда стали 118 человек, еще 760 пострадали.

В ЦАХАЛ тогда заявили, что палестинцы бросились «обворовывать грузовики с гумпомощью», началась давка, поэтому несколько десятков человек получил травмы. Позже представители Армии Израиля указали, что жители погибли в давке и под колесами грузовиков.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме