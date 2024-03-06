06 марта 2024, 07:58

Экс-советник главы Пентагона назвал главного врага США

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Белому дому следует прекратить разжигать конфликты в других странах и начать заниматься внутренними проблемами США. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он отметил, что США столкнулись с серьезной угрозой внутри страны.

«Пора прекратить вести войны за океаном!» - призвал Макгрегор.

Бывший советник Пентагона добавил, что настоящий враг американского народа находится в правительстве, и именно из-за него в США возникло множество проблем.

«Людям нужно понять, что враг находится в Вашингтоне, именно он затягивает страну в болото», - заключил эксперт.

Ранее Макгрегор рекомендовал руководству США провести политическую «генеральную уборку» в Вашингтоне, после чего начать переговоры с Россией. Он сравнил Белый дом с болотом и призвал обновить американское правительство. По его словам, это позволит завершить конфликт на Украине. Эксперт выразил мнение, что боевые действия можно было остановить еще два года назад.

США Пентагон Белый дом в США
06 марта 2024, 08:08
Законопроект о запрете TikTok разработали в США
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Палата представителей Соединенных Штатов разработала законопроект о запрете социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сообщило издание The Hill.

Проект закона получил название «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Его авторами выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и соцсеть TikTok описали как приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками».

Законопроект вынуждает компанию отказаться от приложения. Либо сам TikTok запретят в США.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», - указали авторы материала.

Этот проект закона позволит президенту США запрещать и другие приложения. К «иностранным противникам» авторы документа отнесли Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

США Законы Запреты Россия Китай TikTok
06 марта 2024, 07:31
Трамп пришел в восторг из-за побед на праймериз республиканцев в 11 штатах
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Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в 11 штатах, среди которых Алабама, Вирджиния, Техас, Массачусетс, Оклахома. В интервью Fox News он назвал супервторник «великолепным вечером».

«Редко политика видела что-то подобное. <…> Для меня большая честь представлять не только Республиканскую партию, но и нашу страну, возвращая ее к здоровью и процветанию», - заметил Трамп.

Так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы проводились одновременно в разных штатах, прошел в США 5 марта.

Ранее СМИ прогнозировали, что соперница Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли может победить на праймериз в округе Колумбия.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что в предвыборной гонке в США участвуют «две старые лошади» (так он назвал действующего американского лидера Джо Байдена и Дональда Трампа), и не факт, что они не испортят борозды. По оценке политика, шанс победить есть у обоих.

США Дональд Трамп Выборы президента США
06 марта 2024, 07:27
Латвия опубликовала перечень запрещенных к импорту товаров из России
Freepik
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Руководство Латвии утвердило постановление о запрете ввоза ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения вступят в силу с 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба латвийского кабмина.

Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не коснется сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

«Правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии», - указали в сообщении.

Ограничения будут действовать на российскую и белорусскую продукцию даже в том случае, если она будет поставляться в прибалтийское государство из третьих стран. Запрет на ввоз распространяется на овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.

Ранее таможенники Латвии и Литвы предупредили, что будут конфисковать машины с российскими регистрационными номерами. Владельцам таких автомобилей придется регистрировать транспортные средства в Прибалтике или покинуть ЕС.

Белоруссия Латвия Сельское хозяйство Россия
06 марта 2024, 03:03
Видео удара молнии в пассажирский самолет в Канаде появилось в Сети
Freepik
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Молния ударила в самолет Air Canada после того, как он вылетел из канадского города Ванкувера в Лондон. Кадры с места событий заснял очевидец и передал изданию CityNews.

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», - сказано в материале.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

Неизвестно, продолжил ли самолет лететь до места назначения или вернулся в воздушную гавань.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. В итоге никто на борту не пострадал, а на полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», - сообщили авторы статьи.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

В результате происшествия никто не пострадал, а самолет продолжил свой полет.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет , летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. На полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.

Канада Видео Самолеты

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