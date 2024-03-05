Джефф Безос обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира

Безос обошел Маска после падения стоимости акций Tesla более чем на 7% накануне. Состояние владельца SpaceX составляет 198 миллиардов долларов, а основателя Amazon - 200 миллиардов долларов. Еще в октябре прошлого года стоимость капитала Безоса оценили в 156 миллиардов долларов.

В пятерку богатейших людей мира вошли владелец группы LVMH Бернар Арно, глава Meta* Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. В десятку попали основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, исполнительный директор Microsoft Стив Балмер, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Ранее Илон Маск предрек печальное будущее федеральному бюджету США. В дальнейшем его хватит только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам, заявил бизнесмен.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена