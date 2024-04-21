Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

«Невозможно жалко», - прокомментировал он смерть одного из членов экипажа.

Других семерых человек пока не нашли. По словам министра, возможной причиной аварии стало столкновение двух воздушных средств.

В ноябре прошлого года стало известно, что конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в районе префектуры Каносима в Японии. Летательный аппарат затонул в море рядом с островами Якусима. К месту происшествия оперативно отправили патрульные катера и самолеты. На борту конвертоплана находились восемь человек.

Еще один американский военный самолет потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Как заявило командование USEUCOM, происшествие не связано с действиями других государств.