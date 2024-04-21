21 апреля 2024, 05:38

Два военных вертолета потерпели крушение в Японии

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Один человек погиб и семеро без вести пропали после крушения двух военных вертолетов в Японии. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, его слова передало агентство «Киодо».

«Невозможно жалко», - прокомментировал он смерть одного из членов экипажа.

Других семерых человек пока не нашли. По словам министра, возможной причиной аварии стало столкновение двух воздушных средств.

В ноябре прошлого года стало известно, что конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в районе префектуры Каносима в Японии. Летательный аппарат затонул в море рядом с островами Якусима. К месту происшествия оперативно отправили патрульные катера и самолеты. На борту конвертоплана находились восемь человек.

Еще один американский военный самолет потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Как заявило командование USEUCOM, происшествие не связано с действиями других государств.

Вертолеты Военные Япония
21 апреля 2024, 05:57
Семья Варданяна рассказала о первом звонке за несколько недель
РИА «Новости»
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Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, которого задержали силы Азербайджана, впервые за несколько недель позволили сделать звонок близким. Об этом сообщило РБК, сославшись на заявление его семьи.

Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, которого задержали силы Азербайджана, впервые за несколько недель позволили сделать звонок близким. Об этом сообщило РБК , сославшись на заявление его семьи.

Во время разговора Варданян заявил, что все время находился в «в полной изоляции». Родные беспокоятся о состоянии его здоровья, которое может ухудшиться.

«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», - заявили родственники заключенного.

Как сообщили журналисты, Варданян объявил голодовку, требуя освободить заключенных Армении, включая себя.

Ранее в Ереване вооруженные гранатами мужчины напали на полицейское отделение. Спецназ Службы национальной безопасности Армении обезвредил одного из трех нападавших, его задержали. Переговоры со злоумышленником вели начальник полиции Армении Арам Ованнисян и глава криминальной полиции Вардан Варданян.

Заключенные Армения Семья Мужчины Переговоры Полиция
21 апреля 2024, 05:33
Депутат сравнил США с аферистами из «МММ»
РИА «Новости»
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США после принятия решения о конфискации российских активов стали международными аферистами, действия которых сравнимы с финансовой пирамидой «МММ». Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его слова передало РИА «Новости».

«Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду, направленную на подрыв и полную дискредитацию международной банковской системы, всецело держащейся на двух китах: гарантиях и стабильности», - заявил он.

По словам депутата, западные страны разорвали устоявшиеся шаблоны, теперь их ждет хаос и крах, потому что они «публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ».

Он отметил, что своими действиями американская сторона разрушила все международные финансовые обязательства.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что российская сторона найдет ответ на конфискацию ее активов за счет денег американских компаний, заблокированных в государстве. По его словам, такое событие не пройдет без встречных мер.

США Россия
21 апреля 2024, 03:39
«Успокаивал и помогал греть руки». Китаянка поделилась впечатлениями от поездки в Россию
РИА «Новости»
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Китайская туристка побывала в России, а потом поделилась своими впечатлениями в социальной сети WeChat. Девушка отметила укоренившуюся симпатию россиян к китайцам.

Девушка рассказала о первых впечатлениях, когда она столкнулась с проблемой оплаты такси картой, которая не работала в России. Наличных у туристки не оказалось, и несмотря на языковой барьер, таксист понял пассажирку и помог ей найти банкомат, принимающий ее карту. Таксисту пришлось объездить несколько отделений банков.

«Все это время водитель, невзирая на снег и дождь, оставался со мной: для входа во множество местных банковских отделений нужно провести по считывателю российской картой. Он постоянно меня успокаивал и помогал греть руки», - рассказала китаянка.

Девушка чувствовала себя виноватой и заплатила таксисту в два раза больше. Однако позже обнаружила, что водитель вернул ей половину суммы, что ее глубоко растрогало.

«Мне кажется, тут дело в добром, человеческом отношении: симпатия к китайцам действительно глубоко укоренилась [в России]», - поделились китаянка.

Корпорация Apple убрала из своего магазина приложений App Store в Китае Telegram, сервисы WhatsApp*, Thread* и Signal. В компании заявили, что таким было требование властей КНР.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Банки Туризм Россия Водители Китай
21 апреля 2024, 02:57
«Несколько недель». Иран оказался в шаге от создания ядерного оружия
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Иран в течение нескольких недель может завершить работы по созданию ядерного оружия. Об этом Bild сообщил директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», - заявил он.

Он не исключил, что что израильско-иранских конфликт может перерасти в фазу ядерного противостояния.

Издание также приводит мнение эксперта Симы Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности, по мнению которой, Иран уже в течение ближайших дней нарастит объем урана, достаточный для создания ядерной бомбы.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он подчеркнул, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия у страны ядерного оружия.

Ядерное оружие Иран МАГАТЭ

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