Российский лидер Владимир Путин назвал США супердержавой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

«Соединенные Штаты - огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет <…> всего - по нашим меркам это мало - но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву», - сказал президент подчеркнув, что это «очевидный факт».

Еще в декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что Америке придется считаться с Россией. По его словам, CША будут вынуждены найти точки соприкосновения с РФ. Действующий президент Штатов Джо Байден не понимает, что у российской стороны отсутствует заинтересованность в конфликте с НАТО, а слова американского лидера о намерении России якобы напасть на альянс, если остановить ее войска на Украине - просто фигура речи и попытка оправдать ошибки в российско-американских отношениях.

Также в октябре 2022 года экс-глава США Дональд Трамп назвал 1332 причины для дружбы с РФ. Он напомнил о ядерных ракетах, которые есть у российской стороны.