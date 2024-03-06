06 марта 2024, 23:20

Дин Филлипс заявил о выходе из президентской гонки в США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Конгрессмен Дин Филлипс заявил, что не будет участвовать в выборах американского президента. Об этом он заявил в эфире WCCO Radio.

Политик отметил, что поддержал нынешнего главу Америки Джо Байдена.

«Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена» - заявил Филлипс.

Также в соцсети Х конгрессмен написал, что баллотировался в конгресс и хотел предложить свою кандидатуру на пост главы государства, чтобы противостоять бывшему президенту США Дональду Трампу.

Ранее бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли тоже отказалась от борьбы за право выдвинуться в президенты Америки. Женщина была последним соперником Дональда Трампа в предвыборной гонке. В феврале Дональд Трамп заявил, что Америка проиграет третью мировую войну до ее начала, если президентом останется Джо Байден. Он отметил, что если нынешнему главе Штатов удастся выиграть в президентской гонке, то американцев ждет только худшее. Трамп подчеркнул, что вокруг политика собрались «очень плохие фашисты».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
06 марта 2024, 22:31
Путин признал США супердержавой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российский лидер Владимир Путин назвал США супердержавой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

«Соединенные Штаты - огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет <…> всего - по нашим меркам это мало - но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву», - сказал президент подчеркнув, что это «очевидный факт».

Еще в декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что Америке придется считаться с Россией. По его словам, CША будут вынуждены найти точки соприкосновения с РФ. Действующий президент Штатов Джо Байден не понимает, что у российской стороны отсутствует заинтересованность в конфликте с НАТО, а слова американского лидера о намерении России якобы напасть на альянс, если остановить ее войска на Украине - просто фигура речи и попытка оправдать ошибки в российско-американских отношениях.

Также в октябре 2022 года экс-глава США Дональд Трамп назвал 1332 причины для дружбы с РФ. Он напомнил о ядерных ракетах, которые есть у российской стороны.

США Россия Владимир Путин
06 марта 2024, 21:44
Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*. Информацию об этом разместили в базе ведомства.

В сообщении указано, что Том Роган* родился 8 февраля 1986 года. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России. Однако, какая именно, в документе не указали.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла журналиста американского издания Washington Examiner Тома Рогана* в список террористов и экстремистов.

В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела по «террористическим» статьям в отношении Рогана* за его колонку, в которой он призвал взорвать Крымский мост. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков навал идею Рогана* безумием.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уголовное дело МВД РФ Журналистика Россия
06 марта 2024, 20:58
«Съеживается перед Путиным». Байден сделал резкий выпад в адрес Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден обвинил кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа в неспособности отличать хорошее от плохого и в том, что тот «съеживается» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Hill.

Американский лидер, комментируя выход главного соперника Трампа от Республиканской партии Никки Хейли из президентской гонки, дал характеристику обоим претендентам на пост главы государства.

По его словам, «Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным».

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Пр этом она не стала призывать своих сторонников голосовать за Дональда Трампа.

США Белый дом в США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
06 марта 2024, 20:39
Житель Германии 217 раз привился от COVID-19. Его иммунитет не пострадал
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иммунная система жителя Германии, прошедшего курс гипервакцинации от коронавируса, не пострадала, и он ни разу не заболел COVID-19. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По данным The Lancet Infectious Diseases, группа ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга обследовала 62-летнего мужчину из Магдебурга, который привился от ковида 217 раз в течение 29 месяцев.

Согласно результатам поведенного анализа, его иммунная система не пострадала от гипервакцинации.

Врачи отметили, что организм пациента работает «совершенно нормально», к тому же определенные клетки и антитела против вируса Sars-CoV-2 встречаются у него значительно чаще, чем у тех, кто сделал всего три прививки.

При этом ученые подчеркнули, что это единичный случай, и делать выводы пока рано.

Ранее New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшении памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе.

Германия Исследования Врачи Ученые Мужчины

Новости по теме