Депутат сравнил США с аферистами из «МММ»

«Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду, направленную на подрыв и полную дискредитацию международной банковской системы, всецело держащейся на двух китах: гарантиях и стабильности», - заявил он.

По словам депутата, западные страны разорвали устоявшиеся шаблоны, теперь их ждет хаос и крах, потому что они «публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ».

Он отметил, что своими действиями американская сторона разрушила все международные финансовые обязательства.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что российская сторона найдет ответ на конфискацию ее активов за счет денег американских компаний, заблокированных в государстве. По его словам, такое событие не пройдет без встречных мер.