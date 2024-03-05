Делегат из США заявил, что американцы хотят мира с Россией

«Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации», - подчеркнул он.

Делегат заверил, что «настоящие» Соединенные Штаты хотят быть частью новой мировой экономики, в которой участие принимают страны БРИКС и ЕАЭС, а не вставать на защиту хлипкого и уже разваливающегося империалистического порядка.

Мопин предположил, что если бы американские власти закрепили основанную на промышленности и росте экономику, то Россия и США могли бы сблизиться.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, решающую роль сыграет российский подводный флот. Он, как отметил американец, потопит перебрасывающие армию США в Европу корабли.