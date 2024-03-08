«Будешь сидеть!» Польские феминистки вышли на митинг 8 Марта

Участники организаций «Общепольский женский протест» и «Варшавский женский протест» пришли к дворцу президента в центре Варшавы и потребовали, чтобы Анджей Дуда издал указ о разрешении продажи средств «аварийной контрацепции» без рецептов.

Несколько сотен манифестантов заявили, что польский лидер совершает уголовное преступление, не соглашаясь на доступную контрацепцию в стране. Участники протеста скандировали речь «Будешь сидеть!» С 1993 года в Польше запрещены аборты. Полячкам прерывают беременность только в том случае, если на это есть медицинские показания. Также плод разрешают удалить, если он появился в ходе изнасилования.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь против абортов. По его словам, этой процедуре нет «никаких оправданий».