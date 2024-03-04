04 марта 2024, 09:39

Британию предупредили о резком росте угрозы терактов

Unsplash
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Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail, сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Специалисты, пишут авторы материала, перехватывают много разговоров экстремистского характера, группировки используют войну в секторе Газа как «рекламу о вербовке». Есть реальный риск скоординированной террористической атаки в стране или нападения с участием террориста-одиночки.

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает <…> Это похоже на то, как когда в 2001 году рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», - рассказал изданию местный депутат, имя которого не стали раскрывать.

Бывший министр внутренних дел Роберт Дженрик предупредил, что разведывательные службы и полиция слишком «перегружены», чтобы справиться. Он уточнил, что угроза по-прежнему в основном исходит от исламистов. Молодые британские мусульмане особенно склонны к вовлечению в экстремизм после обострения палестино-израильского конфликта. Сейчас власти королевства пытаются «напрямую бороться с радикализацией».

Ранее британским судам запретили заходить в Красное море , йеменские хуситы уведомили об этом страховые и судоходные страховые компании. После эскалации конфликта в секторе Газа представители движения предупредили, что не позволят связанным с израильскими атаками судам проходить через море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail , сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Великобритания Суд Газ Полиция
04 марта 2024, 08:22
Болгарский депутат не даст снести памятник «Алеше» в Пловдиве
РИА «Новости»
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Власти Болгарии не снесут памятник советскому солдату «Алеша». Он будет стоять в качестве символа уважения к русскому народу. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат болгарского парламента Иван Петков.

Недавно в муниципальном совете Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» и перенести его в Музей коммунистического искусства. Активисты Социалистической партии организовали протест по этому поводу.

Петков заявил, что произошедшее в Софии с памятником советской армии не случится в Пловдиве. Он заверил, что «Алешу» оставят на его прежнем месте.

«„Алеша“ будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», - подчеркнул он.

По словам депутата, болгарские власти пытаются «понравиться своим западным партнерам». Поэтому возникла идея уничтожать историю своей страны. Он добавил, что в будущем в Софии могут восстановить памятник советской армии.

Советник бывшего президента Франции Николя Саркози Арно Кларсфельд резко высказался о сносе монументов на Украине. По его мнению, молчание европейских лидеров о демонтаже памятников и смена названий улиц в честь нацистов является противоречивым.

Музеи Памятники Депутаты История
04 марта 2024, 08:21
Американский конгресс согласовал бюджет на 2024 финансовый год для избежания шатдауна
Unsplash
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Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года, что позволит руководству страны избежать шатдауна. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Хорошая новость состоит в том, что конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», - заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Палата представителей в ближайшее время примет и направит в сенат одобренные обеими партиями проекты. Если законодатели не успеют сделать это до 8 марта, в стране наступит частичный шатдаун - из-за прекращения финансирования прекратят работать некоторые федеральные структуры.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект закона о временном бюджете , который поддержали обе палаты конгресса. Законодатели смогли договориться о шести документах, благодаря которым удастся продлить работу правительства по важнейшим направлениям, в том числе по энергетике, транспорту и юстиции.

США Конгресс США Экономика
04 марта 2024, 07:53
Военные из Финляндии и Швеции присоединятся к учениям НАТО у границ России
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Присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция статут участниками маневров альянса Nordic Response 2024, которые пройдут у российских границ. Об этом сообщил официальный сайт вооруженных сил Норвегии.

Учения будут проходить с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии и Швеции. В маневрах 13 стран задействуют 20 тысяч военнослужащих. Учения станут масштабным мероприятием, где будут использоваться порядка 50 кораблей и 100 истребителей.

Финляндия направит на маневры Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о подготовке Западной Европы и США к военным действиям. По его словам, белорусские военные фиксируют попытки воздушной и радиотехнической разведки против страны, а также вылеты западной авиации у границ.

Хренин напомнил, что Запад может создавать ударные группировки под видом военных учений. Он также заявил, что белорусские средства ПВО будут сбивать зарубежные самолеты, если НАТО «потеряет тормоза».

Финляндия Военные учения Швеция Военные Норвегия Россия НАТО

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