Британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности в пользу России

Возраст подозреваемого не уточняется. Известно, что британца арестовали еще 10 апреля, но обвинение ему предъявили только 19-го. Его заключили под стражу, заседание суда состоится 10 мая. Подробности выдвинутых обвинений или состава преступления также не разглашаются.

Закон о национальной безопасности Великобритании обновили в 2023 году. В нем расширили полномочия правоохранителей - им позволили принимать меры в отношении подозреваемых в шпионаже, саботаже и действиях от имени иностранных государств против интересов страны.

Ранее немецкие полицейские задержали в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий и работе на российские спецслужбы. Речь идет о русских немцах 39 и 37 лет. Посольство России в Германии сообщило, что не получало официальных данных о задержании граждан РФ. Позже появились данные о том, что МИД ФРГ вызвал посла России Сергея Нечаева.