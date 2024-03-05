БРИКС решило создать независимую платежную систему

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», - процитировала его «Газета.ru».

Ушаков пояснил, что это было бы комфортно для населения и бизнеса, не требовало бы серьезных затрат, а кроме того, эта платежная система была бы вне политики.

Помощник главы государства добавил, что Россия ищут пути для беспрепятственного экономического сотрудничества внутри БРИКС вопреки санкциям, занимается укреплением стратегического партнерства в разных сферах - от торговой до социальной. Юрий Ушаков назвал общей целью объединения создание условий для экономического роста всех входящих в него стран.

Ранее научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин предсказал, что страны БРИКС обгонят G7 и лидируют в мировой экономике.