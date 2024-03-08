08 марта 2024, 21:47

«Большая напряженка». ЕС предупредили о катастрофе из-за нехватки важного ресурса

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Между странами Евросоюза может вспыхнуть конфликт. Причина кроется в дефиците пресной воды, рассказал «Вечерней Москве» финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, нехватка этого важного ресурса в Европе не такая серьезная, как в Африке.

«Но в странах Европы с источниками пресной воды тоже большая напряженка, потому что она нужна не только для бытового потребления», - отметил эксперт.

Значительная часть производств работает на водных ресурсах и использует их в большом количестве. На этом фоне из-за природных катаклизмов сокращается количество источников пресной воды.

Дефицит ресурса приведет к вводу ограничений потребления воды в Евросоюзе. Это станет причиной раскола между странами-участницами сообщества. Если бы в ЕС мыслили рационально, то предложили бы провести водопровод из России в западную часть региона, считает Беляев.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев также не исключил, что европейские государства начнут страдать от дефицита пресной воды из-за ее неравномерного распределения по планете.

Катастрофы Европа Россия Евросоюз
08 марта 2024, 21:57
Военные Франции начали подготовку к высокоинтенсивному конфликту
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Французские войска начали подготовку к высокоинтенсивному военному конфликту в условиях, приближенных к реальности. Об этом заявил изданию Politico руководитель Центра боевой подготовки (CENTAC) полковник Аксель Дени.

По его словам, современный мир не отличается дружелюбием, он нестабилен и полон опасностей.

«Мы готовимся к культуре бдительности, готовности <…> CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война», - подчеркнул военный.

По данным издания, на полигоне, площадь которого составляет 120 квадратных километров, совместные учения проводят пехота, бронетехника, артиллерия и инженерные войска.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон скорректировал свои слова о возможности отправки европейских военных на Украину, заявив, что «не исключать чего-то - не означает делать это». До этого он допустил, что страна может ввести свои войска на Украину, если российская армия продвинется в сторону Одессы или Киева.

Военные Эммануэль Макрон Армия Франция
08 марта 2024, 21:44
«Будешь сидеть!» Польские феминистки вышли на митинг 8 Марта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Феминистки в Польше в Международный женский день собрались на уличной акции протеста. Митинг устроили, чтобы добиться доступности средств контрацепции, передало РИА «Новости».

Участники организаций «Общепольский женский протест» и «Варшавский женский протест» пришли к дворцу президента в центре Варшавы и потребовали, чтобы Анджей Дуда издал указ о разрешении продажи средств «аварийной контрацепции» без рецептов.

Несколько сотен манифестантов заявили, что польский лидер совершает уголовное преступление, не соглашаясь на доступную контрацепцию в стране. Участники протеста скандировали речь «Будешь сидеть!» С 1993 года в Польше запрещены аборты. Полячкам прерывают беременность только в том случае, если на это есть медицинские показания. Также плод разрешают удалить, если он появился в ходе изнасилования.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь против абортов. По его словам, этой процедуре нет «никаких оправданий».

Протесты Митинги Польша 8 Марта
08 марта 2024, 20:01
«Профессиональная и откровенная». Гросси дал высокую оценку встрече с Путиным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал профессиональной и откровенной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный директор Гросси назвал состоявшуюся в среду встречу с президентом Путиным профессиональной и откровенной», - отметили в МАГАТЭ.

Стороны обсудили проблему снижения рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, эту тему в сообщении назвали вопросом первостепенной важности.

Ранее Путин провел переговоры с Гросси, в которых принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев. Глава государства подчеркнул, что российская сторона активно сотрудничает с международным агентством, и напомнил, что государство остается одним из лидеров в сфере атомной энергетики и занимается вопросами повышения безопасности таких объектов.

Переговоры Владимир Путин Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
08 марта 2024, 19:05
Истребитель F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Новейший американский F-35 официально может носить ядерное оружие. Как сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя программы истребителей Расса Гомере, самолет прошел сертификацию.

«Объединенный ударный истребитель F-35A сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12», - написали авторы материала.

Теперь истребитель-невидимка стал самолетом «двойного назначения», потому что может нести как обычное, так и ядерное оружие. Как отметил Гомере, F-35A прошел ядерную сертификацию раньше запланированного срока.

«Это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие», - сказал собеседник издания.

Ранее США заподозрили в использовании F-35 для ведения разведки в зоне спецоперации. Как сообщил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен, истребитель мог собирать данные о российских системах ПВО и передавать их странам НАТО.

Ядерное оружие США Истребители Самолеты F-35 Оружие

Новости по теме