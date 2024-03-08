«Большая напряженка». ЕС предупредили о катастрофе из-за нехватки важного ресурса

По его словам, нехватка этого важного ресурса в Европе не такая серьезная, как в Африке.

«Но в странах Европы с источниками пресной воды тоже большая напряженка, потому что она нужна не только для бытового потребления», - отметил эксперт.

Значительная часть производств работает на водных ресурсах и использует их в большом количестве. На этом фоне из-за природных катаклизмов сокращается количество источников пресной воды.

Дефицит ресурса приведет к вводу ограничений потребления воды в Евросоюзе. Это станет причиной раскола между странами-участницами сообщества. Если бы в ЕС мыслили рационально, то предложили бы провести водопровод из России в западную часть региона, считает Беляев.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев также не исключил, что европейские государства начнут страдать от дефицита пресной воды из-за ее неравномерного распределения по планете.