04 марта 2024, 08:22

Болгарский депутат не даст снести памятник «Алеше» в Пловдиве

РИА «Новости»
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Власти Болгарии не снесут памятник советскому солдату «Алеша». Он будет стоять в качестве символа уважения к русскому народу. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат болгарского парламента Иван Петков.

Недавно в муниципальном совете Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» и перенести его в Музей коммунистического искусства. Активисты Социалистической партии организовали протест по этому поводу.

Петков заявил, что произошедшее в Софии с памятником советской армии не случится в Пловдиве. Он заверил, что «Алешу» оставят на его прежнем месте.

«„Алеша“ будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», - подчеркнул он.

По словам депутата, болгарские власти пытаются «понравиться своим западным партнерам». Поэтому возникла идея уничтожать историю своей страны. Он добавил, что в будущем в Софии могут восстановить памятник советской армии.

Советник бывшего президента Франции Николя Саркози Арно Кларсфельд резко высказался о сносе монументов на Украине. По его мнению, молчание европейских лидеров о демонтаже памятников и смена названий улиц в честь нацистов является противоречивым.

Музеи Памятники Депутаты История
04 марта 2024, 08:21
Американский конгресс согласовал бюджет на 2024 финансовый год для избежания шатдауна
Unsplash
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Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года, что позволит руководству страны избежать шатдауна. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Хорошая новость состоит в том, что конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», - заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Палата представителей в ближайшее время примет и направит в сенат одобренные обеими партиями проекты. Если законодатели не успеют сделать это до 8 марта, в стране наступит частичный шатдаун - из-за прекращения финансирования прекратят работать некоторые федеральные структуры.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект закона о временном бюджете , который поддержали обе палаты конгресса. Законодатели смогли договориться о шести документах, благодаря которым удастся продлить работу правительства по важнейшим направлениям, в том числе по энергетике, транспорту и юстиции.

США Конгресс США Экономика
04 марта 2024, 07:53
Военные из Финляндии и Швеции присоединятся к учениям НАТО у границ России
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Присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция статут участниками маневров альянса Nordic Response 2024, которые пройдут у российских границ. Об этом сообщил официальный сайт вооруженных сил Норвегии.

Учения будут проходить с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии и Швеции. В маневрах 13 стран задействуют 20 тысяч военнослужащих. Учения станут масштабным мероприятием, где будут использоваться порядка 50 кораблей и 100 истребителей.

Финляндия направит на маневры Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о подготовке Западной Европы и США к военным действиям. По его словам, белорусские военные фиксируют попытки воздушной и радиотехнической разведки против страны, а также вылеты западной авиации у границ.

Хренин напомнил, что Запад может создавать ударные группировки под видом военных учений. Он также заявил, что белорусские средства ПВО будут сбивать зарубежные самолеты, если НАТО «потеряет тормоза».

Финляндия Военные учения Швеция Военные Норвегия Россия НАТО
04 марта 2024, 07:51
Первую победу Хейли на праймериз спрогнозировали в США
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Бывший постпред Соединенных Штатов при ООН и соперница предпринимателя Дональда Трампа по выдвижению на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли может победить на праймериз в округе Колумбия. Такой прогноз дал NBC.

По данным телеканала, Хейли лидирует на праймериз в Колумбии, получив поддержку почти 63% выборщиков. У ее главного соперника Трампа всего 33% голосов.

В начале марта экс-президент Соединенных Штатов и предприниматель победил на праймериз в штате Айдахо.Там он набрал около 85% голосов, а Хейли поддержали всего 13,5%.

Также бизнесмен с серьезным отрывом обошел свою конкурентку по партии на праймериз в Южной Каролине. Трамп отметил, что не ожидал получить такие результаты голосования, так как Никки Хейли ранее являлась губернатором этого штата. После поражения в Южной Каролине главная соперница бизнесмена лишилась финансирования от организации «Американцы за процветание».

США Дональд Трамп ООН Выборы президента США Выборы
04 марта 2024, 07:28
«Крайне тревожно». Реакция ФРГ на слив беседы офицеров показала ее готовность воевать с РФ
Unsplash
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Реакция Германии на утечку разговора немецких офицеров демонстрирует, что военные чины страны «вновь рвутся в бой». Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что в ФРГ возмутились не самим озвученным планам уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет, решение о поставке которых, кстати, официально еще не приняли, а огласке этих планов.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», - считает Пушков.

Сенатор добавил, что, судя по разговору, немецкие офицеры убеждены в положительном решении по поставкам ракет. Помимо этого, военные круги Германии явно полагают, что она «фактически находится в состоянии войны с Россией». По-видимому, уроки Второй мировой войны ФРГ уже забыла, подытожил Алексей Пушков.

Радиоперехват, а позже и расшифровку упомянутого разговора немецких военных опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. После утечки в Германии началась паника.

Германия Ракеты Военные Россия Алексей Пушков

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