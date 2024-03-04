Недавно в муниципальном совете Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» и перенести его в Музей коммунистического искусства. Активисты Социалистической партии организовали протест по этому поводу.

Петков заявил, что произошедшее в Софии с памятником советской армии не случится в Пловдиве. Он заверил, что «Алешу» оставят на его прежнем месте.

«„Алеша“ будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», - подчеркнул он.

По словам депутата, болгарские власти пытаются «понравиться своим западным партнерам». Поэтому возникла идея уничтожать историю своей страны. Он добавил, что в будущем в Софии могут восстановить памятник советской армии.

Советник бывшего президента Франции Николя Саркози Арно Кларсфельд резко высказался о сносе монументов на Украине. По его мнению, молчание европейских лидеров о демонтаже памятников и смена названий улиц в честь нацистов является противоречивым.