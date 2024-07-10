Блинкен обвинил Россию в попытках диверсий в странах НАТО

В городе Буши, расположенном рядом с Лондоном, неизвестный расстрелял из арбалета трех женщин. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

По данным издания, жертвами стрелка стали близкие спортивного комментатора Джона Ханта.

Вернувшись домой после работы, мужчина увидел связанные тела 61-летней жены и двух дочерей 25 и 28 лет.

Прибывшие на место полицейские объявили убийцу в розыск. Главным подозреваемым в расстреле стал 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда. Он раньше встречался с одной из убитых дочерей спортивного комментатора.

Правоохранители предупредили общественность, что злоумышленник очень опасен, у него при себе может быть оружие.

Ранее житель Приморья жестоко расправился со своей тяжелобольной тещей. Он выбросил пожилую женщину с балкона пятого этажа.