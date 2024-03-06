Белоруссия отметила постепенное «отрезвление» западных стран

Алейник отметил, что Запад продолжает незаконную транспортную и финансовую блокаду республики.

«Западники <…> произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство, „кошмарят“ свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право. <…> Однако мы уже видим отдельные признаки отрезвления у все большего числа наших оппонентов из западных стран», - указал он.

Страна не совершает недружественных и агрессивных шагов по отношению к Западу и готова к диалогу, подчеркнул он. Принимаются только ответные меры.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Запад готовится к военным действиям и ведет воздушную и радиотехническую разведку против республики.

Глава МИД заявил о намерении Белоруссии жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров и доводить до жителей западных стран правду о действиях их политиков. Запрос на беспристрастную информацию растет, отметил Сергей Алейник.