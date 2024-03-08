Байден случайно пригласил американцев в Москву

Байден рассказал, что пытается решить вопрос с доступностью лекарств в США и принимает необходимые меры для снижения цен на базовые препараты. Он подчеркнул, что его политические оппоненты стремятся отменить эти социальные программы. В ходе речи он напомнил, что в Канаде, Германии, России и других странах лекарства стоят дешевле.

«Если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву… Извините, хотя даже в Москве, вероятно [лекарства дешевле]», - отметил президент.

Байден пообещал американцам, что сможет достать в других странах препараты, цена которых будет отличаться на 40% от той, по которой лекарства продаются в США.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу государства из-за его выступления в конгрессе. По мнению республиканца, речь Байдена оказалась худшей из когда-либо произнесенных.