Байден похвастался американской экономикой

Он рассказал, что при его вступлении в должность президента экономика государства «была на грани». Американский лидер рассказал, что всего за три года руководство страны смогло создать рекордное число рабочих мест - 15 миллионов.

«Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира», - отметил Байден.

Ранее американский экс-президент Дональд Трамп высказал мнение , что Белый дом своей политикой ослабил и унизил государство на мировой арене. Он подчеркнул, что экономику США «крушит инфляционный кошмар Байдена». Серьезными проблемами для страны стали также наплыв мигрантов из-за плохо охраняемых границ и атака на традиционные ценности, заключил республиканец.