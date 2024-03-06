Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

В сообщении указано, что Том Роган* родился 8 февраля 1986 года. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России. Однако, какая именно, в документе не указали.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла журналиста американского издания Washington Examiner Тома Рогана* в список террористов и экстремистов.

В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела по «террористическим» статьям в отношении Рогана* за его колонку, в которой он призвал взорвать Крымский мост. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков навал идею Рогана* безумием.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.