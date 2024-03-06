06 марта 2024, 21:44

Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

РИА «Новости»
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МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*. Информацию об этом разместили в базе ведомства.

В сообщении указано, что Том Роган* родился 8 февраля 1986 года. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России. Однако, какая именно, в документе не указали.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла журналиста американского издания Washington Examiner Тома Рогана* в список террористов и экстремистов.

В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела по «террористическим» статьям в отношении Рогана* за его колонку, в которой он призвал взорвать Крымский мост. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков навал идею Рогана* безумием.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уголовное дело МВД РФ Журналистика Россия
06 марта 2024, 20:58
«Съеживается перед Путиным». Байден сделал резкий выпад в адрес Трампа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден обвинил кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа в неспособности отличать хорошее от плохого и в том, что тот «съеживается» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Hill.

Американский лидер, комментируя выход главного соперника Трампа от Республиканской партии Никки Хейли из президентской гонки, дал характеристику обоим претендентам на пост главы государства.

По его словам, «Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным».

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Пр этом она не стала призывать своих сторонников голосовать за Дональда Трампа.

США Белый дом в США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
06 марта 2024, 20:39
Житель Германии 217 раз привился от COVID-19. Его иммунитет не пострадал
РИА «Новости»
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Иммунная система жителя Германии, прошедшего курс гипервакцинации от коронавируса, не пострадала, и он ни разу не заболел COVID-19. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По данным The Lancet Infectious Diseases, группа ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга обследовала 62-летнего мужчину из Магдебурга, который привился от ковида 217 раз в течение 29 месяцев.

Согласно результатам поведенного анализа, его иммунная система не пострадала от гипервакцинации.

Врачи отметили, что организм пациента работает «совершенно нормально», к тому же определенные клетки и антитела против вируса Sars-CoV-2 встречаются у него значительно чаще, чем у тех, кто сделал всего три прививки.

При этом ученые подчеркнули, что это единичный случай, и делать выводы пока рано.

Ранее New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшении памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе.

Германия Исследования Врачи Ученые Мужчины
06 марта 2024, 19:55
Последний конкурент Трампа отказался бороться за право баллотироваться от республиканцев
РИА «Новости»
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Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN, она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN , она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

«Хейли - последний оставшийся соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке - поздравила, но не поддержала бывшего президента», - написали журналисты.

Трамп должен заслужить голоса, подчеркнула Хейли. Экс-губернатор Южной Каролины также напомнила, что всегда была консервативным республиканцем и поддерживала кандидатов от партии.

Источники, знакомые с планами Хейли, сообщили CNN перед ее выступлением, что подход политика даст ей возможность поддержать Трампа перед всеобщими выборами.

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий лидер Джо Байден выиграли праймериз в «супервторник». Трамп одержал победу в 14 штатах из 15.

США Дональд Трамп ООН Выборы президента США
06 марта 2024, 19:52
Европа и США не смогли решить, что делать с замороженными российскими активами
Pxhere
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Евросоюз и Соединенные Штаты не могут определиться, как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а США настаивают на полной конфискации средств, сообщило издание Politico.

«Европейская комиссия <…> не готова выйти за рамки существующего плана, который нацелен только на доходы, полученные от замороженных средств, а не на массовую конфискацию активов», - написали авторы публикации.

Для США это проблема, ведь подавляющее большинство активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear, поэтому любой шаг по конфискации требует одобрения Европы. Между Соединенными Штатами и некоторыми из их европейских союзников по этому поводу возникла напряженность.

«Европейские столицы по большей части вообще уклоняются от дебатов. Для них это слишком рискованно», - добавили журналисты.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит использование замороженных активов России для военной поддержки Украины. Он назвал передачу ценных бумаг РФ для поставок и закупок «шагом вперед».

США Бельгия Доходы Европа Россия Евросоюз

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