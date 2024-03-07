Американского посла вызвали в МИД России

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В список нежелательных организаций попали НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». В дипведомстве отметили, что эти структуры пытались вербовать «агентов влияния» под прикрытием образовательной и культурной деятельности.

«Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО», - указали в МИД.

Ведомство также подчеркнуло, что Россия не позволит другим странам вмешиваться в ее внутренние дела.

Ранее официальный представитель МИД рассказала о провальной антироссийской политике Белого дома. По ее мнению, об этом свидетельствует уход Виктории Нуланд с должности заместителя госсекретаря США.