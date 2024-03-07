Американского посла вызвали в МИД России
МИД России вызвал посла США Линн Трейси. Дипломата уведомили о том, что три американских НКО признали нежелательными организациями из-за их антироссийской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В список нежелательных организаций попали НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». В дипведомстве отметили, что эти структуры пытались вербовать «агентов влияния» под прикрытием образовательной и культурной деятельности.
«Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО», - указали в МИД.
Ведомство также подчеркнуло, что Россия не позволит другим странам вмешиваться в ее внутренние дела.
Ранее официальный представитель МИД рассказала о провальной антироссийской политике Белого дома. По ее мнению, об этом свидетельствует уход Виктории Нуланд с должности заместителя госсекретаря США.