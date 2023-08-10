Американцам продлили разрешение на уплату налогов в России

В распространенной ведомством обновленной генеральной лицензии указали, что послабление коснулось американских граждан и предприятий, которыми они владеют или управляют прямо или косвенно.

«Разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты», - уточнили в Минфине.

Условием для этого в министерстве назвали совершение подобных операций в обычном порядке и их необходимость для повседневной деятельности в России физических и юридических лиц.

В конце июня СМИ писали, что в отчетах американского Минфина есть подозрительные расходы на Украину. Несмотря на угрозу дефолта, американские власти в том числе выделили деньги на платежи по украинскому госдолгу.