Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и ситуацию в мире. НАТО готовится к новым конфликтам, подчеркнул Патрушев. Он указал на очевидность деструктивной роли США: ни одна другая страна не развязывала столько войн и не провоцировала такое количество экономических кризисов.

«Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России», - отметил секретарь Совбеза.

Он добавил, что НАТО планирует дальнейшее расширение присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году предусмотренные странами блока расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает его «агрессивную сущность».

Замглавы МИД Александр Грушко выразил мнение, что учения НАТО Nordic Responsе у северных границ России носят демонстративный провокационный характер.