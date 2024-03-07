07 марта 2024, 10:26

Администрация Байдена решила тратить больше на оборону

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Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса повышение расходов Пентагона в новом финансовом году. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1% до 849,8 миллиарда долларов в 2025 финансовом году», - уточнило агентство.

При этом американские власти захотели снизить расходы на программу истребителей пятого поколения F-35, а также закупку многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния». Из-за этого количество приобретаемых США самолетов может снизиться с 83 до 70, а число контрактов на строительство субмарин уменьшиться с семи до шести.

Новый финансовый год начнется в Соединенных Штатах с 1 октября 2024-го. По данным Bloomberg, изначально Белый дом планировал сильно увеличить бюджет Пентагона, но администрацию ограничивает сделка с конгрессом по повышению потолка государственного долга.

Агентство также сообщило, что Белый дом ищет возможность поддерживать Украину, пока конгресс не утвердил финансовую помощь. Администрация Байдена рассматривает привлечение денег из средств Пентагона.

США Пентагон Джо Байден
07 марта 2024, 09:36
Лайков и репостов не будет. Соцсеть X столкнется с изменениями
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в принадлежащей ему соцсети Х могут произойти изменения. Как сообищило агентство Reuters, рассматривается возможность скрыть лайки и репосты под каждой публикацией.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в принадлежащей ему соцсети Х могут произойти изменения. Как сообищило агентство Reuters , рассматривается возможность скрыть лайки и репосты под каждой публикацией.

«X рассматривает возможность удаления количества лайков и репостов, которые в настоящее время видны для каждого поста», - написали авторы материала.

По мнению Маска, такая информация «загромождает» публикации. Кроме того, соцсеть рассчитывает добавить функции по отправке платежей другим пользователям. Лицензию на финансовые операции сервис надеется получить в ближайшие месяцы.

Илон Маск - владелец SpaceX, Tesla и соцсети X и один из самых богатейших людей мира, причем некоторое время даже занимал первое место в таком списке. Однако ранее рейтинг возглавил основатель компании Amazon Джефф Безос. Он обошел Маска после падения стоимости акций Tesla более чем на 7%.

Соцсети Илон Маск
07 марта 2024, 08:28
Россия пригрозила Литве ответом за конфискацию авто
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Литва получит ответ в случае конфискации машин с российскими регистрационными номерами. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России. Гражданам страны в дипведомстве посоветовали воспользоваться оставшимся временем и минимизировать риски в отношении их собственности.

«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», - сказали в МИД РФ.

Но если решение реализуют, его можно будет расценить как грубейший акт грабежа на государственном уровне. В российском представительстве заверили, что подобные дискриминационные действия без ответа не останутся.

Автомобили с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортное средство в Литве, либо покинуть Евросоюз. Требования не будут распространяться на машины, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее.

Литва Россия Евросоюз Машины МИД РФ
07 марта 2024, 08:15
МИД Китая призвал сделать Палестину полноправным членом ООН
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Китай одобрил предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и обратился к другим государствам с просьбой не препятствовать стране на пути к цели. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщило РИА «Новости».

«Мы поддерживаем становление Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций», - указал он.

По его словам, китайское руководство стремится к справедливому решению палестинского вопроса. Ван И добавил, что другим странам нельзя больше закрывать глаза на то, что территории Палестины «являются оккупированными в течение длительного времени».

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что ситуацию в секторе Газа усугубляет позиция США. Американская сторона предлагает урегулировать конфликт с помощью собственного формата переговоров с Израилем и арабскими странами, хотя это нарушает правила, установленные Советом Безопасности ООН. По мнению политолога, Белый дом практически парализовал деятельность международной организации.

ООН Китай Конфликт Израиля и Палестины Палестина
07 марта 2024, 07:32
Нидерланды заговорили об угрозе ядерной войны с Россией
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Члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией в запросе к премьер-министру Марку Рютте, министру обороны Кайсе Оллонгрен и главе МИД Ханке Брюинсу Слоту. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Как вы думаете, какими будут последствия возможной ядерной войны с Россией для Нидерландов? Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом?» - написали депутаты.

Они также задались вопросом, сколько голландцев может погибнуть и переживет ли вообще кто-то их них «тотальную ядерную войну между НАТО и Россией в Нидерландах».

Кроме того, парламентарии попросили правительство изучить возможные последствия атаки ракетным комплексом РФ «Сармат». Они спросили, правда ли, что эти ракеты могут нести 10 ядерных бомб и Нидерланды не могут перехватить их и что будет, если Россия сбросит их на 10 крупных голландских городов.

Авторы обращения попросили правительство выбрать: либо поддерживать Украину, либо предотвратить ядерную мировую войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страна применит ядерное оружие только в случае возникновения угрозы ее существованию. Других сценариев нет, и говорить о них, по мнению официального представителя Кремля, «безответственно».

Россия Нидерланды

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