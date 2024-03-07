Администрация Байдена решила тратить больше на оборону

«Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1% до 849,8 миллиарда долларов в 2025 финансовом году», - уточнило агентство.

При этом американские власти захотели снизить расходы на программу истребителей пятого поколения F-35, а также закупку многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния». Из-за этого количество приобретаемых США самолетов может снизиться с 83 до 70, а число контрактов на строительство субмарин уменьшиться с семи до шести.

Новый финансовый год начнется в Соединенных Штатах с 1 октября 2024-го. По данным Bloomberg, изначально Белый дом планировал сильно увеличить бюджет Пентагона, но администрацию ограничивает сделка с конгрессом по повышению потолка государственного долга.

Агентство также сообщило, что Белый дом ищет возможность поддерживать Украину, пока конгресс не утвердил финансовую помощь. Администрация Байдена рассматривает привлечение денег из средств Пентагона.