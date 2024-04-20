«Абсолютная катастрофа». Маск оценил ситуацию с рождаемостью в США

Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой было указано, что за 30 лет доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, упала на 33%.

«Абсолютная катастрофа», - написал он.

Исследовательский центр Pew Research, на данные которого ссылается Маск, сообщил, что за то же время количество американцев, состоящих в браке, снизилось на 12%.

По данным Росстата, в России среднее число детей на одну женщину по итогам 2023 года упало до 1,41. Показатель стал минимальным за последние 17 лет. В 2022 году суммарный коэффициент был на уровне 1,42, а в 2006-м - 1,31.