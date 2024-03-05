05 марта 2024, 14:31

Житель Кемеровской области привел в квартиру лошадь и попал на видео

Читайте нас в: Google Новости

Житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области ночью привел лошадь в съемную квартиру. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Судя по кадрам, мужчина пытался взобраться на коня, но ничего не вышло, и он просто повел его за собой. По данным издания, после этого он два часа ссорился с женой. В итоге лошадь пришлось вывести из подъезда. После нее на лестничной клетке остался навоз.

На собственника квартиры пока выйти не удалось - он не берет трубку, рассказали РИА «Новости» в управляющей компании. Сотрудники пояснили, что хотят сообщить владельцу о происходящем и потребовать, чтобы он принял меры. В УК поступают обращения из этого дома по поводу происшествия. Люди спрашивают, куда им обращаться в такой ситуации.

В январе 2024 года лошадь провалилась под лед на реке в Забайкалье. Неравнодушные жители сообщили обо всем спасателям. В итоге животное вытащили из ледяной воды и передали хозяину.

Животные
02 марта 2024, 15:48
Нейросеть обошла людей в креативности в тестах на творческое мышление
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых, опубликованном в научном журнале Scientific Reports.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

В тестах применяли задания на дивергентное мышление. Результаты оценивали по трем параметрам: скорость, оригинальность и детализация ответа.

Всего участники прошли три испытания. Они придумали нестандартное использование веревки и вилки, последствия гипотетической ситуации, которая касалась всего человечества (к примеру, переселились под воду, отказались от сна и другие), а также придумали ряд из 10 существительных с большим семантическим расстоянием. То есть качественные и количественные отличия, к примеру, «попугай» и «археология».

Ответы ChatGPT 4 оказались более оригинальными и продуманными, чем у людей. Но авторы в результатах исследования сделали ряд отметок. Они напомнили, что искусственный интеллект обучался на созданных человечеством текстах, а значит, полностью зависит от обычного сознания.

Кроме того, нейросеть необходимо постоянно стимулировать. Искусственный интеллект, в отличие от разума человека, не учитывает подробностей реального мира, поэтому уместность некоторых ответов можно поставить под сомнения.

Ученые пришли к выводу, что языковые модели нейросетей начали быстро прогрессировать и уже в ряде моментов превосходить человека, но без него пока обойтись не способны.

В середине февраля стало известно, что разработанный «Сбером» чат-бот GigaChat сдал экзамен по специальности «Лечебное дело» комиссии из профессоров Института медицинского образования НМИЦ имени Алмазова.

Нейросети ChatGPT
01 марта 2024, 02:25
«Не хватило мест в морге». Певица рассказала страшную правду о бесплатном мороженом на круизных лайнерах
Читайте нас в: Google Новости
Бесплатное мороженое на круизных лайнерах раздают пассажирам, если на борту умерло много человек. Об этом рассказала певица и блогер Дара Такер в социальной сети TikTok.

Раньше певица работала на круизных лайнерах в Средиземном море. Она уверяет, что бесплатное мороженое пассажирам раздают в том случае, если нужно быстро освободить место в холодильнике.

«Если команда внезапно предоставляет пассажирам кучу мороженого, это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем есть места в морге», - заявила блогер.

По словам Такер, она работала на лайнере на три тысячи пассажиров. На корабле был морг на семь мест, и если во время круиза умирал восьмой пассажир, экипаж срочно освобождал холодильник. Певица уточнила, что обычно за время путешествия умирает от четырех до 10 человек. Такое количество смертей связано с тем, что в круизы часто отправляются пожилые люди.

В сентябре 2023 года молния убила двух человек , отдыхавших на туристическом пляже Аквила в мексиканском штате Мичоакан.

Путешествия Корабли Блогеры TikTok
21 февраля 2024, 15:48
Провоцирующий жаркое лето Эль-Ниньо прекратится в апреле
Читайте нас в: Google Новости
Феномен Эль-Ниньо, который мог вызвать самое жаркое лето в истории наблюдений, прекратится в апреле. Температуры начнут снижаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова привело РИА «Новости».

Во второй половине года с большей долей вероятности наступит «холодная» фаза океанических течений, подчеркнул специалист.

«Начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», - отметил он.

Расчеты свидетельствуют о том, что во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья, добавил Вильфанд. Особенность смены фаз океанских течений заключает в том, что при Эль-Ниньо тепло идет из океана в атмосферу, а при Ла-Нинья - наоборот.

Ранее синоптики заявили, что грядущее лето может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Эксперты прогнозировали повышение температуры воздуха в июне на семь градусов выше нормы.

Погода Роман Вильфанд Климат
16 февраля 2024, 23:39
Как нельзя лечить геморрой. Картошку нашли в заднем проходе пациента в Подмосковье
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Врачам из Ступина пришлось доставать 15-сантиметровую картофелину из прямой кишки пациента. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В подмосковную больницу мужчину привезли с обострением геморроя. Но медиков ждал сюрприз: при осмотре они нашли корнеплод в заднем проходе госпитализированного.

Заведующий хирургическим отделением Сергей Богдашкин пояснил, что при очередном осложнении мужчина вспомнил про народные методы лечения заболевания. Считается, что облегчение дает поставленная из сырого картофеля свеча.

«В данном случае пациент воспользовался целым картофелем», - подчеркнул Богдашкин.

По его словам, корнеплод оказался довольно крупным - приблизительно 15 на 10 сантиметров - и вполне мог послужить причиной острой кишечной непроходимости.

Чтобы извлечь картофелину, мужчине пришлось назначить операцию. Пациент хорошо перенес хирургическое вмешательство - скоро его выпишут.

После этого случая врачи напомнили, что любое заболевание требует квалифицированной медицинской помощи, а лечение народными методами чревато серьезными последствиями.

В Новокузнецке врачи достали из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы. Ее тоже удалось извлечь без каких-либо негативных последствий.

Больницы Врачи Ступино

Новости по теме