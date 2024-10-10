Фотоловушка в Приморье впервые сняла многодетную самку леопарда с детенышем

Год назад самка родила трех котят, а в целом за последние пять лет вывела три помета. Теперь у нее семь потомков. Камера сняла Герду вместе с одним из котят-подростков. Леопарды размеренно шли по земле, осматривая свою территорию.

«Фотоловушки приносят снимки всей семьи леопардов. Сейчас определен пол старшего котенка Герды - это самец. Скоро ему будет выбрано имя», - сообщила пресс-служба заповедника.

Герда, зарегистрированная под номером Leo 101F, впервые стала бабушкой в 2024 году, сообщили «Известия». Она получила статус одной из самых плодовитых самок «Земли леопарда». Котенка родила ее дочь Leo 252F.