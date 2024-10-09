09 октября 2024, 03:36

Мужчина нашел в угнанном пикапе урну с прахом младенца

РИА «Новости»
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Необычную находку сделал житель Лас-Вегаса в своем угнанном автомобиле. Мужчина обнаружил внутри салона урну с прахом младенца, сообщило издание People.

Неизвестные угнали пикап у 42-летнего Ахмада Эрвина. Он обратился за помощью в полицию и стал искать машину самостоятельно. Эрвин расспрашивал о пикапе у бездомных и вскоре добрался до него.

Внутри он нашел много краденных вещей. Среди них были кошельки предметы одежды и урна. Согласно надписи на урне, ребенок прожил всего девять месяцев.

Владельцы коробки украсили ее статуэткой в виде младенца, спящего в ангельских крыльях. Эрвину вызвались помочь в поисках его возлюбленная и ее сестра, которая сама потеряла четверых детей.

Женщина обратилась в похоронное бюро и написала пост в социальных сетях. Пока поисковая операция не дала результатов.

Ранее жители многоэтажки в петербургском районе Купчино нашли на скамейке урну с прахом пенсионерки. Женщина умерла в 2023 году.

Дети Мужчины Машины Полиция
08 октября 2024, 01:56
В сутках оказалось теперь не 24 часа — ученые
Freepik
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Многие люди стали ощущать, что дни становятся короче. Ученые пришли к выводу, что время действительно начало ускоряться, сообщил Life.ru.

Данному феномену дали объективное объяснение, описав как резонанс Шумана. Это показатель естественной частоты колебаний между ионосферой и поверхностью Земли.

Величина резонанса Шумана долгое время была стабильной при величине в 7,83 герца, но с конца XX века начался ее постепенный рост. Согласно расчетам ученых, сейчас ее показатель достиг 16 герц. То есть, обычные сутки ощущаются не в размере 24 часов, а 16-часовыми.

Причиной ускорения времени исследователи назвали серьезные перемены в глобальном сознании человечества. Теперь прогнозируются приход нового этапа развития, когда духовные ценности станут важнее материальных.

Кардиолог Юрий Конев предупредил, что работа и жизнь в небоскребах негативно влияет на самочувствие человека. Причем это влияние сильнее по сравнению с перепадами атмосферного давления.

Ученые Работа
03 октября 2024, 20:04
Стало известно, какие видео смотрят россияне разных возрастов
Unsplash
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Аналитики «VK Видео» выяснили, что зумеры предпочитают короткие ролики и часто включают ускоренный просмотр. Представители старшего поколения выбирают длинные видеозаписи и часто смотрят их «фоном». Как уточнили специалисты, молодым людям важно качество контента, а россиянам постарше важна исключительно скорость загрузки.

В исследовании приняли участие представители зумеров, миллениалов, поколения Х и старше.

Чем старше пользователи, тем более продолжительные видео они готовы смотреть. Зумеры - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - предпочитают ролики до пяти минут. Миллениалы (25-34 года) спокойно смотрят видео длительностью 20-30 минут, а люди поколения Х (35-44 года) готовы смотреть контент продолжительностью до часа. Россияне старше 45 лет предпочитают смотреть более длительные ролики.

« Зумеры чаще остальных аудиторий смотрят видео в ускоренном режиме - каждый третий из них использует скорость 2x», - отметили исследователи.

Они добавили, что миллениалы прибегают к этой функции реже, а старшее поколение почти не использует ускорение видео.

По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, «VK Видео» ускорил воспроизведение контента. Это сделали из-за роста числа пользователей платформы, объяснил он.

Исследования Дети Интернет Видео
02 октября 2024, 12:18
«Абсолютная ерунда». Синоптик опроверг появление песчаных бурь в Москве
Global Look Press
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В нескольких регионах России ожидаются пыльные бури, но в Москве и Подмосковье их быть не может. Об этом 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что в столице могут подняться песчаные бури.

«Это абсолютная ерунда. Никаких песчаных бурь в Москве не ожидается и быть не может в этой синоптической ситуации», - подчеркнул специалист.

По мнению синоптика, новости о возможной песчаной буре в Москве появились по недоразумению.

«Кто-то услышал про пыльные бури в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях. В тех областях, где достаточно много песчаных почв. И кто-то подумал, что это может по ведущим потокам прийти в Москву. Ничего этого не произойдет», - заключил он.

Ранее песчаные бури зафиксировали в Дагестане, Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. По данным центра погоды «Фобос» , отголоски штормовой погоды могут ощутить и жители соседних регионов.

Погода Климат Погода в Москве
01 октября 2024, 04:06
Житель Башкирии купил лотерейный билет и стал миллионером
РИА «Новости»
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В России завершился праздничный тираж № 106 «Мечталлиона», его организаторы разыграли 203 миллиона 18 тысяч 200 рублей, сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи». Восемь человек выиграли призы в размере двух миллионов рублей, сообщило издание «Башинформ».

Победители еще не знают, что их ждут призы.

«По итогам тиража лотерея сообщает о поиске победителей-миллионеров в Челябинской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Тульской областях, в Республике Башкортостан и других регионах», - уточнили в пресс-службе лотереи.

Жительница Великобритании выиграла 10 фунтов в лотерею. Счастливый билет ей принесла кошка по кличке Манки.

Лотереи Башкирия Деньги

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