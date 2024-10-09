Мужчина нашел в угнанном пикапе урну с прахом младенца

Неизвестные угнали пикап у 42-летнего Ахмада Эрвина. Он обратился за помощью в полицию и стал искать машину самостоятельно. Эрвин расспрашивал о пикапе у бездомных и вскоре добрался до него.

Внутри он нашел много краденных вещей. Среди них были кошельки предметы одежды и урна. Согласно надписи на урне, ребенок прожил всего девять месяцев.

Владельцы коробки украсили ее статуэткой в виде младенца, спящего в ангельских крыльях. Эрвину вызвались помочь в поисках его возлюбленная и ее сестра, которая сама потеряла четверых детей.

Женщина обратилась в похоронное бюро и написала пост в социальных сетях. Пока поисковая операция не дала результатов.

Ранее жители многоэтажки в петербургском районе Купчино нашли на скамейке урну с прахом пенсионерки. Женщина умерла в 2023 году.