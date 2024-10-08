Данному феномену дали объективное объяснение, описав как резонанс Шумана. Это показатель естественной частоты колебаний между ионосферой и поверхностью Земли.

Величина резонанса Шумана долгое время была стабильной при величине в 7,83 герца, но с конца XX века начался ее постепенный рост. Согласно расчетам ученых, сейчас ее показатель достиг 16 герц. То есть, обычные сутки ощущаются не в размере 24 часов, а 16-часовыми.

Причиной ускорения времени исследователи назвали серьезные перемены в глобальном сознании человечества. Теперь прогнозируются приход нового этапа развития, когда духовные ценности станут важнее материальных.

Кардиолог Юрий Конев предупредил, что работа и жизнь в небоскребах негативно влияет на самочувствие человека. Причем это влияние сильнее по сравнению с перепадами атмосферного давления.