Стало известно, какие видео смотрят россияне разных возрастов

В исследовании приняли участие представители зумеров, миллениалов, поколения Х и старше.

Чем старше пользователи, тем более продолжительные видео они готовы смотреть. Зумеры - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - предпочитают ролики до пяти минут. Миллениалы (25-34 года) спокойно смотрят видео длительностью 20-30 минут, а люди поколения Х (35-44 года) готовы смотреть контент продолжительностью до часа. Россияне старше 45 лет предпочитают смотреть более длительные ролики.

« Зумеры чаще остальных аудиторий смотрят видео в ускоренном режиме - каждый третий из них использует скорость 2x», - отметили исследователи.

Они добавили, что миллениалы прибегают к этой функции реже, а старшее поколение почти не использует ускорение видео.

По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, «VK Видео» ускорил воспроизведение контента. Это сделали из-за роста числа пользователей платформы, объяснил он.