Вселенная в марте подготовила особые испытания для двух знаков зодиака

Звезды приготовили испытания для Тельцов, неудачи будут преследовать их по пятам. Глоба не рекомендовал им браться за что-то новое. Чтобы расположить к себе Вселенную и поймать хоть немного удачи, нужно отказаться от вредных привычек, отметил астролог. Тельцам необходимо исправить образ жизни, заняться спортом и своим здоровьем.

Не самым удачным март будет и для Весов. Представители этого знака часто будут попадать в неловкие ситуации и выставлять себя в нелепом свете. Глоба рекомендовал Весам расслабиться и научиться смеяться над собой.

Астролог Олеся Такаутдинова назвала самых ревнивых представителей знаков зодиака. Особой склонностью к ревности отличаются Девы, Скорпионы, Овны и Рыбы.