06 марта 2024, 04:14

Вселенная в марте подготовила особые испытания для двух знаков зодиака

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Первый месяц весны будет коварным для двух знаков зодиака. Чтобы не оказаться в глупом положении Весам и Тельцам не стоит лишний раз гневить Вселенную, заявил астролог Павел Глоба. Его слова привела «Экспресс-газета».

Звезды приготовили испытания для Тельцов, неудачи будут преследовать их по пятам. Глоба не рекомендовал им браться за что-то новое. Чтобы расположить к себе Вселенную и поймать хоть немного удачи, нужно отказаться от вредных привычек, отметил астролог. Тельцам необходимо исправить образ жизни, заняться спортом и своим здоровьем.

Не самым удачным март будет и для Весов. Представители этого знака часто будут попадать в неловкие ситуации и выставлять себя в нелепом свете. Глоба рекомендовал Весам расслабиться и научиться смеяться над собой.

Астролог Олеся Такаутдинова назвала самых ревнивых представителей знаков зодиака. Особой склонностью к ревности отличаются Девы, Скорпионы, Овны и Рыбы.

Астрология
05 марта 2024, 20:46
Кемеровчанина с лошадью в арендованной квартире привлекли к ответственности
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Полиция Кемеровской области привлекла к ответственности за мелкое хулиганство жителя Осинников, который привел лошадь в арендованную квартиру в многоэтажном доме. Ему грозит штраф или административный арест, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители выяснили, что нарушителем порядка оказался 33-летний местный житель, разнорабочий на ферме в поселке Красная Орловка. Именно он привел животное в дом на улице Революции. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Задержанный заявил, что заметил лошадь около фермы, взял ее под уздцы и привел домой , в квартиру на пятом этаже. Через полтора часа горожанин вернул животное на ферму. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

На правонарушителя составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит штраф дотысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Штрафы Животные Мужчины Аресты Полиция
05 марта 2024, 18:41
Кемеровчанке, муж который привел домой коня, поставили суровый ультиматум
Unsplash
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Хозяин съемной квартиры, в которую муж квартирантки привел лошадь, поставил жительницу Кемеровской области перед сложным выбором: либо она останется в квартире без супруга, либо съезжает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, женщина живет с ребенком и собирается найти новое жилье, так как решилась бросить мужа. Авторы канала отметили, что между супругами часто возникали ссоры из-за ревности. Во время одной из них мужчина и прибыл ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне, чтобы извиниться перед женой и заранее поздравить ее с 8 Марта. Из-за животного в подъезде дома остались кучи навоза.

По данным СМИ, затея не далась - после своего возвращения в буквальном смысле на коне мужчина снова поссорился с супругой. Лошадь из дома вывели, но жильцы все равно массово пожаловались в управляющую компанию из-за случившегося.

Праздники Семья Животные
05 марта 2024, 14:31
Житель Кемеровской области привел в квартиру лошадь и попал на видео
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Житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области ночью привел лошадь в съемную квартиру. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Судя по кадрам, мужчина пытался взобраться на коня, но ничего не вышло, и он просто повел его за собой. По данным издания, после этого он два часа ссорился с женой. В итоге лошадь пришлось вывести из подъезда. После нее на лестничной клетке остался навоз.

На собственника квартиры пока выйти не удалось - он не берет трубку, рассказали РИА «Новости» в управляющей компании. Сотрудники пояснили, что хотят сообщить владельцу о происходящем и потребовать, чтобы он принял меры. В УК поступают обращения из этого дома по поводу происшествия. Люди спрашивают, куда им обращаться в такой ситуации.

В январе 2024 года лошадь провалилась под лед на реке в Забайкалье. Неравнодушные жители сообщили обо всем спасателям. В итоге животное вытащили из ледяной воды и передали хозяину.

Животные
02 марта 2024, 15:48
Нейросеть обошла людей в креативности в тестах на творческое мышление
Unsplash
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Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых, опубликованном в научном журнале Scientific Reports.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

В тестах применяли задания на дивергентное мышление. Результаты оценивали по трем параметрам: скорость, оригинальность и детализация ответа.

Всего участники прошли три испытания. Они придумали нестандартное использование веревки и вилки, последствия гипотетической ситуации, которая касалась всего человечества (к примеру, переселились под воду, отказались от сна и другие), а также придумали ряд из 10 существительных с большим семантическим расстоянием. То есть качественные и количественные отличия, к примеру, «попугай» и «археология».

Ответы ChatGPT 4 оказались более оригинальными и продуманными, чем у людей. Но авторы в результатах исследования сделали ряд отметок. Они напомнили, что искусственный интеллект обучался на созданных человечеством текстах, а значит, полностью зависит от обычного сознания.

Кроме того, нейросеть необходимо постоянно стимулировать. Искусственный интеллект, в отличие от разума человека, не учитывает подробностей реального мира, поэтому уместность некоторых ответов можно поставить под сомнения.

Ученые пришли к выводу, что языковые модели нейросетей начали быстро прогрессировать и уже в ряде моментов превосходить человека, но без него пока обойтись не способны.

В середине февраля стало известно, что разработанный «Сбером» чат-бот GigaChat сдал экзамен по специальности «Лечебное дело» комиссии из профессоров Института медицинского образования НМИЦ имени Алмазова.

Нейросети ChatGPT

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