В Индии крокодил откусил пенис справлявшему нужду старику

В популярной игре-кликере Hamster Kombat ежедневно обновляется специальная комбинация из трех карт. С их помощью пользователь может получить огромный бонус. Как собирать и прокачивать комбокарты, разбирался 360.ru.

Как зарабатывать в хомяке В Hamster Kombat есть внутриигровая валюта - HMSTR. Зарабатывать монеты можно, тапая по хомяку, вводя шифры, активируя комбокарты и выполняя разные задания, в том числе приглашая рефералов.

При покупке и прокачке карты игроки могут увеличивать свой пассивный доход в HMSTR, который будут начислять и при закрытом приложении.

Создатели игры ранее анонсировали выпуск своего токена на блокчейне TON. После листинга монеты можно будет продавать на криптобирже. Но его точных дат нет. Планируется, что это может произойти в июле.

Шифр в хомяке Помимо комбокарт, в Hamster Kombat есть ежедневная функция шифра. С помощью специального набора символов пользователь может получить миллион бесплатных монет.

Шифр сбрасывается каждый день в 22:00. Игрок, который хочет получить бонус, должен ввести правильную последовательность, используя азбуку Морзе.

Как это сделать: сначала требуется три раза нажать на монету «прибыль за тап» в левом верхнем углу. После того как хомяк станет красным, на нем отбивают шифр. Точка - короткий тап, тире - длинный.

Если хомяк не краснеет, пользователи советуют обновить страницу, нажав на три кнопки в правом верхнем углу.

Что такое комбокарты в хомяке Специальная комбинация из трех карт в тапалке (от англ. tap - нажимать) обновляется каждый день ровно в 15:00. При ее активации пользователь может получить пять миллионов монет.

Как собрать комбокарты Для получения бонуса нужно найти три комбокарты в разделе Mine. Затем каждую карту нужно прокачать один раз. Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в игру друга для ее получения.

Актуальный комплект на 6–7 июля был таким: Licence Europe - Legal Staking - Markets Quaterfinals are coming - Specials Активировать это комбо можно до 15:00 воскресенья.

Как активировать комбокарты в хомяке Чтобы активировать комбокарты нужно зайти в главное меню Exchange, там нажать на кнопку «Комбо». Оттуда игрок попадает в раздел Mine с четырьмя категориями PR&Team, Markets, Legal и Specials.

В них потребуется найти нужные карты, а затем - приобрести или прокачать их. Как только игрок проделает это со всеми тремя картами, он получит заветные пять миллионов монет.

Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в «Хомяка» друга для ее получения.