11 июля 2024, 05:30

В Индии крокодил откусил пенис справлявшему нужду старику

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Индии вблизи города Кушинагар произошло ЧП — крокодил напал на пожилого мужчину и откусил ему гениталии. Об происшествии сообщило издание The Free Press Journal.

В Индии вблизи города Кушинагар произошло ЧП - крокодил напал на пожилого мужчину и откусил ему гениталии. Об происшествии сообщило издание The Free Press Journal.

Мужчина присел на берегу канала, чтобы справить нужду. Вынырнувший из воды крокодил вцепился в промежность 60-летнего индуса. В попытке спастись мужчина вскочил, при этом рептилия оторвала ему пенис и яички, нанеся тем самым серьезные травмы.

Жители деревни, прибежавшие на крики, обнаружили пострадавшего в луже крови. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, сейчас он проходит лечение в Горакхпуре.

В Конго девушка, съевшая мясо крокодила, едва не лишилась зрения из-за редкой инфекции. Из шишки под глазом операционно удалили ракообразного паразита , который вырос до одного сантиметра длиной.

Индия Больницы Мужчины
10 июля 2024, 02:15
Фото похожего на НЛО необычного светового явления заполнили рунет
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жители российских и белорусских городов приняли след от европейской ракеты-носителя Ariane-6 за НЛО. Обо этом сообщил RT.

В соцсетях появились многочисленные красивые фотографии ночного неба, в котором светится круглый объект. Многие пользователи предположили, что это НЛО. Позднее стало известно, что это последствия полета космического аппарата. Ракету запустили во Французской Гвиане 9 июля.

Ранее авторы сериала «Странные и подозрительные» выразили мнение , что экс-президент США Дональд Трамп может знать правду о неопознанных летающих объектах. Они считают, что политик опасается, что его убьют, если он раскроет секретные сведения. Кроме того, по их мнению, существует «множество разоблачителей» существования инопланетных форм жизни.

Соцсети Космос
08 июля 2024, 22:18
В Воронежской области агрессивная свинья напала на водителя, устроив ДТП
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Воронежской области свинья укусила водителя за плечо во время движения. После нападения строптивой пассажирки мужчина выпрыгнул из машины, которая затем врезалась столб. О курьезном ДТП с участием агрессивного домашнего животного РИА Новости рассказал местный житель.

По словам очевидца, двое мужчин из села Троицкое приобрели свинью. Перевозить ее решили в салоне ВАЗ-2101, чтобы не тратиться транспортировку. Но сэкономить новоявленным хозяевам свиньи так и не удалось.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», - поделился очевидец событий.

В Якутии белый медведь держит в страхе целый поселок. Люди не покидают свои дома уже 10 дней.

ДТП Животные
07 июля 2024, 14:18
Комбокарты и секретный шифр. Как можно заработать бесплатные монеты в «Хомяке»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В популярной игре-кликере Hamster Kombat ежедневно обновляется специальная комбинация из трех карт. С их помощью пользователь может получить огромный бонус. Как собирать и прокачивать комбокарты, разбирался 360.ru.

Как зарабатывать в хомяке В Hamster Kombat есть внутриигровая валюта - HMSTR. Зарабатывать монеты можно, тапая по хомяку, вводя шифры, активируя комбокарты и выполняя разные задания, в том числе приглашая рефералов.

При покупке и прокачке карты игроки могут увеличивать свой пассивный доход в HMSTR, который будут начислять и при закрытом приложении.

Создатели игры ранее анонсировали выпуск своего токена на блокчейне TON. После листинга монеты можно будет продавать на криптобирже. Но его точных дат нет. Планируется, что это может произойти в июле.

Шифр в хомяке Помимо комбокарт, в Hamster Kombat есть ежедневная функция шифра. С помощью специального набора символов пользователь может получить миллион бесплатных монет.

Шифр сбрасывается каждый день в 22:00. Игрок, который хочет получить бонус, должен ввести правильную последовательность, используя азбуку Морзе.

Как это сделать: сначала требуется три раза нажать на монету «прибыль за тап» в левом верхнем углу. После того как хомяк станет красным, на нем отбивают шифр. Точка - короткий тап, тире - длинный.

Если хомяк не краснеет, пользователи советуют обновить страницу, нажав на три кнопки в правом верхнем углу.

Что такое комбокарты в хомяке Специальная комбинация из трех карт в тапалке (от англ. tap - нажимать) обновляется каждый день ровно в 15:00. При ее активации пользователь может получить пять миллионов монет.

Как собрать комбокарты Для получения бонуса нужно найти три комбокарты в разделе Mine. Затем каждую карту нужно прокачать один раз. Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в игру друга для ее получения.

Актуальный комплект на 6–7 июля был таким: Licence Europe - Legal Staking - Markets Quaterfinals are coming - Specials Активировать это комбо можно до 15:00 воскресенья.

Как активировать комбокарты в хомяке Чтобы активировать комбокарты нужно зайти в главное меню Exchange, там нажать на кнопку «Комбо». Оттуда игрок попадает в раздел Mine с четырьмя категориями PR&Team, Markets, Legal и Specials.

В них потребуется найти нужные карты, а затем - приобрести или прокачать их. Как только игрок проделает это со всеми тремя картами, он получит заветные пять миллионов монет.

Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в «Хомяка» друга для ее получения.

Криптовалюты Смартфоны Hamster Kombat
06 июля 2024, 13:13
Пушки русской армии времен Крымской войны нашли у берегов Багам
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Съемочная группа документалистов, готовившая материал о затонувшем в районе Багамских островов в 1656 году испанском галеоне «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», нашла 24 пушки российской императорской армии, которые использовали во время Крымской войны. О находке участники экспедиции рассказалив журнале Allen Exploration Ocean Dispatches.

О том, что речь идет именно о русском оружии, свидетельствовали царские гербы, отлитые на стволах. Кроме того, на одной из найденных деталей пушки также нашли надпись на кириллице, из которой следовало, что ее изготовили на Александровском заводе в Петрозаводске.

Исследователи предположили, что после окончания Крымской войны пушки достались Великобритании, которая могла использовать их для изготовления нового оружия из-за нехватки чугуна после начала Второй мировой войны.

Не исключено, что пушки вместе с другим металлоломом власти королевства отправили в США для переплавки. Но при проходе Багамских островов на корабле начался пожар, и весь груз ушел на дно.

«Судьба этих русских пушек - забытая память о двух войнах: Крымской и Второй мировой», - отметили авторы исследования.

Они добавили, что прибрежная акватория вокруг Багамский островов скрывает еще много исторических сокровищ и тайн. Мимо архипелага проходили испанские корабли, которые вывозили из покоренной Ацтекской империи золотые и серебряные украшения.

Ранее группа археологов подняла со дна Эгейского моря часть потерпевшего крушение более 2000 тысяч лет назад торгового судна. Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты античных амфор и мраморных статуй. По предварительной версии, корабль шел с товарами из Восточного Средиземноморья в Рим.

Великобритания Корабли Войны Россия Оружие История

Новости по теме