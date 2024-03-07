07 марта 2024, 14:36

Россиянкам рассказали о полезных для женского здоровья продуктах

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Правильное питание помогает поддерживать женщинам здоровье и красоту. О том, какие продукты больше всего подходят для женского рациона, в преддверии 8 Марта рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

По ее словам, в первую очередь россиянкам рекомендуется есть овощи и фрукты. Они обеспечат организм клетчаткой. В норме женщине следует включать в рацион около 400 граммов овощей и фруктов в сутки, независимо от времени года.

«Можно также употреблять тушеные, замороженные, консервированные овощи и фрукты, желательно без сахара», - указала специалист.

Савкина рекомендовала женщинам не отказываться от зерновых продуктов. Она добавила, что следует также обратить внимание на еду, содержащую белок: творог, молоко, бобовые, рыбу и морепродукты.

Еще одной важной частью здорового рациона являются «правильные» жиры. Для их получения эксперт посоветовала в небольших количествах употреблять нерафинированное масло, орехи, авокадо и жирную рыбу. Он также рекомендовала ограничить в рационе сладости, полуфабрикаты, фастфуд и кондитерские изделия.

Ранее диетолог Наталья Сычева предупредила женщин , что после низкокалорийных диет у них могут возникнуть проблемы с весом. В результате замедления метаболизма похудевшие рискуют снова набрать лишние килограммы, объяснила она.

Еда Питание Роспотребнадзор Женщины Красота 8 Марта Продукты
07 марта 2024, 12:34
McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки
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Японское подразделение McDonalds анонсировало выпуск линейки необычных духов. Парфюмеры создадут несколько ароматов жареной картошки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего McDonalds планирует выпустить три вида духов: с ароматом классического блюда, с запахом жареного картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли, а также с чесноком, черным перцем и майонезом.

«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри!» - отметили в пресс-службе.

В компании также посоветовали покупателям взять эти духи на свидание, чтобы оно прошло успешно.

Ранее руководство McDonald’s решило изменить рецептуру бургеров , чтобы эффективнее конкурировать с другими сетями быстрого питания. Для этого сотрудники начнут готовить тонкие сочные котлеты и использовать более свежие овощи.

В сети ресторанов «Вкусно - и точка» отметили, что не будут изменять рецептуру вслед за американской компанией. В пресс-службе заявили, что ориентируются на предпочтения посетителей.

Еда Япония Продукты Рестораны
06 марта 2024, 04:14
Вселенная в марте подготовила особые испытания для двух знаков зодиака
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Первый месяц весны будет коварным для двух знаков зодиака. Чтобы не оказаться в глупом положении Весам и Тельцам не стоит лишний раз гневить Вселенную, заявил астролог Павел Глоба. Его слова привела «Экспресс-газета».

Звезды приготовили испытания для Тельцов, неудачи будут преследовать их по пятам. Глоба не рекомендовал им браться за что-то новое. Чтобы расположить к себе Вселенную и поймать хоть немного удачи, нужно отказаться от вредных привычек, отметил астролог. Тельцам необходимо исправить образ жизни, заняться спортом и своим здоровьем.

Не самым удачным март будет и для Весов. Представители этого знака часто будут попадать в неловкие ситуации и выставлять себя в нелепом свете. Глоба рекомендовал Весам расслабиться и научиться смеяться над собой.

Астролог Олеся Такаутдинова назвала самых ревнивых представителей знаков зодиака. Особой склонностью к ревности отличаются Девы, Скорпионы, Овны и Рыбы.

Астрология
05 марта 2024, 20:46
Кемеровчанина с лошадью в арендованной квартире привлекли к ответственности
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Полиция Кемеровской области привлекла к ответственности за мелкое хулиганство жителя Осинников, который привел лошадь в арендованную квартиру в многоэтажном доме. Ему грозит штраф или административный арест, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители выяснили, что нарушителем порядка оказался 33-летний местный житель, разнорабочий на ферме в поселке Красная Орловка. Именно он привел животное в дом на улице Революции. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Задержанный заявил, что заметил лошадь около фермы, взял ее под уздцы и привел домой , в квартиру на пятом этаже. Через полтора часа горожанин вернул животное на ферму. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

На правонарушителя составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит штраф дотысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Штрафы Животные Мужчины Аресты Полиция
05 марта 2024, 18:41
Кемеровчанке, муж который привел домой коня, поставили суровый ультиматум
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Хозяин съемной квартиры, в которую муж квартирантки привел лошадь, поставил жительницу Кемеровской области перед сложным выбором: либо она останется в квартире без супруга, либо съезжает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, женщина живет с ребенком и собирается найти новое жилье, так как решилась бросить мужа. Авторы канала отметили, что между супругами часто возникали ссоры из-за ревности. Во время одной из них мужчина и прибыл ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне, чтобы извиниться перед женой и заранее поздравить ее с 8 Марта. Из-за животного в подъезде дома остались кучи навоза.

По данным СМИ, затея не далась - после своего возвращения в буквальном смысле на коне мужчина снова поссорился с супругой. Лошадь из дома вывели, но жильцы все равно массово пожаловались в управляющую компанию из-за случившегося.

Праздники Семья Животные

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