McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки
Японское подразделение McDonalds анонсировало выпуск линейки необычных духов. Парфюмеры создадут несколько ароматов жареной картошки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Всего McDonalds планирует выпустить три вида духов: с ароматом классического блюда, с запахом жареного картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли, а также с чесноком, черным перцем и майонезом.
«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри!» - отметили в пресс-службе.
В компании также посоветовали покупателям взять эти духи на свидание, чтобы оно прошло успешно.
Ранее руководство McDonald’s решило изменить рецептуру бургеров , чтобы эффективнее конкурировать с другими сетями быстрого питания. Для этого сотрудники начнут готовить тонкие сочные котлеты и использовать более свежие овощи.
В сети ресторанов «Вкусно - и точка» отметили, что не будут изменять рецептуру вслед за американской компанией. В пресс-службе заявили, что ориентируются на предпочтения посетителей.