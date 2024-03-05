Кемеровчанке, муж который привел домой коня, поставили суровый ультиматум

Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых, опубликованном в научном журнале Scientific Reports.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

В тестах применяли задания на дивергентное мышление. Результаты оценивали по трем параметрам: скорость, оригинальность и детализация ответа.

Всего участники прошли три испытания. Они придумали нестандартное использование веревки и вилки, последствия гипотетической ситуации, которая касалась всего человечества (к примеру, переселились под воду, отказались от сна и другие), а также придумали ряд из 10 существительных с большим семантическим расстоянием. То есть качественные и количественные отличия, к примеру, «попугай» и «археология».

Ответы ChatGPT 4 оказались более оригинальными и продуманными, чем у людей. Но авторы в результатах исследования сделали ряд отметок. Они напомнили, что искусственный интеллект обучался на созданных человечеством текстах, а значит, полностью зависит от обычного сознания.

Кроме того, нейросеть необходимо постоянно стимулировать. Искусственный интеллект, в отличие от разума человека, не учитывает подробностей реального мира, поэтому уместность некоторых ответов можно поставить под сомнения.

Ученые пришли к выводу, что языковые модели нейросетей начали быстро прогрессировать и уже в ряде моментов превосходить человека, но без него пока обойтись не способны.

В середине февраля стало известно, что разработанный «Сбером» чат-бот GigaChat сдал экзамен по специальности «Лечебное дело» комиссии из профессоров Института медицинского образования НМИЦ имени Алмазова.