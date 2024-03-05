05 марта 2024, 18:41

Кемеровчанке, муж который привел домой коня, поставили суровый ультиматум

Unsplash
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Хозяин съемной квартиры, в которую муж квартирантки привел лошадь, поставил жительницу Кемеровской области перед сложным выбором: либо она останется в квартире без супруга, либо съезжает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, женщина живет с ребенком и собирается найти новое жилье, так как решилась бросить мужа. Авторы канала отметили, что между супругами часто возникали ссоры из-за ревности. Во время одной из них мужчина и прибыл ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне, чтобы извиниться перед женой и заранее поздравить ее с 8 Марта. Из-за животного в подъезде дома остались кучи навоза.

По данным СМИ, затея не далась - после своего возвращения в буквальном смысле на коне мужчина снова поссорился с супругой. Лошадь из дома вывели, но жильцы все равно массово пожаловались в управляющую компанию из-за случившегося.

Праздники Семья Животные
05 марта 2024, 14:31
Житель Кемеровской области привел в квартиру лошадь и попал на видео
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Житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области ночью привел лошадь в съемную квартиру. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Судя по кадрам, мужчина пытался взобраться на коня, но ничего не вышло, и он просто повел его за собой. По данным издания, после этого он два часа ссорился с женой. В итоге лошадь пришлось вывести из подъезда. После нее на лестничной клетке остался навоз.

На собственника квартиры пока выйти не удалось - он не берет трубку, рассказали РИА «Новости» в управляющей компании. Сотрудники пояснили, что хотят сообщить владельцу о происходящем и потребовать, чтобы он принял меры. В УК поступают обращения из этого дома по поводу происшествия. Люди спрашивают, куда им обращаться в такой ситуации.

В январе 2024 года лошадь провалилась под лед на реке в Забайкалье. Неравнодушные жители сообщили обо всем спасателям. В итоге животное вытащили из ледяной воды и передали хозяину.

Животные
02 марта 2024, 15:48
Нейросеть обошла людей в креативности в тестах на творческое мышление
Unsplash
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Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых, опубликованном в научном журнале Scientific Reports.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

В тестах применяли задания на дивергентное мышление. Результаты оценивали по трем параметрам: скорость, оригинальность и детализация ответа.

Всего участники прошли три испытания. Они придумали нестандартное использование веревки и вилки, последствия гипотетической ситуации, которая касалась всего человечества (к примеру, переселились под воду, отказались от сна и другие), а также придумали ряд из 10 существительных с большим семантическим расстоянием. То есть качественные и количественные отличия, к примеру, «попугай» и «археология».

Ответы ChatGPT 4 оказались более оригинальными и продуманными, чем у людей. Но авторы в результатах исследования сделали ряд отметок. Они напомнили, что искусственный интеллект обучался на созданных человечеством текстах, а значит, полностью зависит от обычного сознания.

Кроме того, нейросеть необходимо постоянно стимулировать. Искусственный интеллект, в отличие от разума человека, не учитывает подробностей реального мира, поэтому уместность некоторых ответов можно поставить под сомнения.

Ученые пришли к выводу, что языковые модели нейросетей начали быстро прогрессировать и уже в ряде моментов превосходить человека, но без него пока обойтись не способны.

В середине февраля стало известно, что разработанный «Сбером» чат-бот GigaChat сдал экзамен по специальности «Лечебное дело» комиссии из профессоров Института медицинского образования НМИЦ имени Алмазова.

Нейросети ChatGPT
01 марта 2024, 02:25
«Не хватило мест в морге». Певица рассказала страшную правду о бесплатном мороженом на круизных лайнерах
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Бесплатное мороженое на круизных лайнерах раздают пассажирам, если на борту умерло много человек. Об этом рассказала певица и блогер Дара Такер в социальной сети TikTok.

Раньше певица работала на круизных лайнерах в Средиземном море. Она уверяет, что бесплатное мороженое пассажирам раздают в том случае, если нужно быстро освободить место в холодильнике.

«Если команда внезапно предоставляет пассажирам кучу мороженого, это часто происходит потому, что на корабле умерло больше людей, чем есть места в морге», - заявила блогер.

По словам Такер, она работала на лайнере на три тысячи пассажиров. На корабле был морг на семь мест, и если во время круиза умирал восьмой пассажир, экипаж срочно освобождал холодильник. Певица уточнила, что обычно за время путешествия умирает от четырех до 10 человек. Такое количество смертей связано с тем, что в круизы часто отправляются пожилые люди.

В сентябре 2023 года молния убила двух человек , отдыхавших на туристическом пляже Аквила в мексиканском штате Мичоакан.

Путешествия Корабли Блогеры TikTok
21 февраля 2024, 15:48
Провоцирующий жаркое лето Эль-Ниньо прекратится в апреле
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Феномен Эль-Ниньо, который мог вызвать самое жаркое лето в истории наблюдений, прекратится в апреле. Температуры начнут снижаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова привело РИА «Новости».

Во второй половине года с большей долей вероятности наступит «холодная» фаза океанических течений, подчеркнул специалист.

«Начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», - отметил он.

Расчеты свидетельствуют о том, что во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья, добавил Вильфанд. Особенность смены фаз океанских течений заключает в том, что при Эль-Ниньо тепло идет из океана в атмосферу, а при Ла-Нинья - наоборот.

Ранее синоптики заявили, что грядущее лето может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Эксперты прогнозировали повышение температуры воздуха в июне на семь градусов выше нормы.

Погода Роман Вильфанд Климат

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