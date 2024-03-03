Звезда сериала «Парни» Пол Уд умер после операции на мозге

По данным издания, Пол Уд несколько лет боролся с раком мозга. Во время болезни он продолжал работать и писать сценарии. Неделю назад врачи удалили актеру опухоль.

«К сожалению, его сердце внезапно остановилось в результате осложнений. Опухоль прервала его жизненный путь», - сообщила сестра актера Иоганна.

Сериал «Парни» был одним из самых успешных канадских телепроектов. Он выходил с 1997 по 2007 год и рассказывал о жизни мужчин, увлеченных хоккеем. Уд сыграл в сериале вратаря Фернана. Кроме того, он был известен в качестве спортивного комментатора и аналитика хоккейных матчей.