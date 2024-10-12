12 октября 2024, 23:25

Умер актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Советский и российский актер Александр Крючков, сыгравший в сериалах «След» и «Улицы разбитых фонарей», скончался на 81-м году жизни 7 октября. Об этом сообщили на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Заслуженный артист РСФСР скончался в Москве. Обстоятельства и причина кончины актера не раскрываются.

Крючков родился 22 ноября 1943 года. Он окончил ГИТИС в 26-летнем возрасте. Актер служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

Зрителям Крючков запомнился ролями в таких фильмах и сериалах, как «Помни имя свое», «Золотой туман», «След», «Вольная грамота» и «Улицы разбитых фонарей-6».

Среди его театральных работ - роль князя Мышкина в «Идиоте», Манилова в «Мертвых душах», Скапена - в «Плутнях Скапена», а также Креона в «Медее».

Звания заслуженного артиста РСФСР Александра Михайловича удостоили осенью 1982 года.

Смертность Сериалы Кино Россия Актеры Москва
12 октября 2024, 23:24
Охрана не пустила ресторатора Ивлева на матч КХЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Охрана «ВТБ Арены» не пустила ресторатора и блогера Константина Ивлева с двухлетней дочерью на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева». Об этом известный шеф-повар сообщил своим подписчикам в Instagram*.

Он пояснил, что приехал раньше начала игры, но столкнулся с непониманием со стороны службы безопасности.

«У них там какой-то регламент. Я приехал пораньше, а они этого не ожидали. В конечном итоге, вы представляете, все закончилось тем, что меня не пустили», - обратился Ивлев к подписчикам.

Ресторатор добавил, что охрана не смягчилась даже после того, как он попросил пустить в туалет его двухлетнюю дочь. Ивлев добавил, что не понимает такого отношения к 50-летним болельщикам московского клуба.

В пресс-службе «Динамо» в комментарии Матч ТВ заявили, что ресторатор приехал за два час до начала игры, хотя всех зрителей запускают только за 1,5 часа. Поэтому нарушений со стороны охраны нет никаких. Сотрудники полностью выполнили регламент.

«Если бы Константин подождал 5−10 минут, то его бы пропустили. Наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить такого дорогого гостя», - заявили в пресс-службе.

Встреча между хоккейными командами закончилась со счетом 4:2 в пользу москвичей.

Матч Медиалиги между командами Lit Energy и ростовским СКА закончился крупным скандалом. Владелец московской команды блогер Михаил Литвин ударил приехавшего в столицу болельщика команды противника за оскорбительную кричалку. За фаната вступился владелец ростовского клуба рэпер Баста (Василий Вакуленко). Литвина после выхода со стадиона задержала полиция. По последним данным, в отделе блогер останется на двое суток.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Хоккей Блогеры Константин Ивлев Москва
12 октября 2024, 21:26
Блогер Литвин ударил болельщика СКА и поскандалил с Бастой на матче Медиалиги
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крупный скандал произошел на матче Медиалиги. Владелец клуба Lit Energy блогер Михаил Литвин ударил болельщика ростовского СКА, с которой проводила встречу его команда. Причиной стала оскорбительная кричалка, которую скандировали приехавшие на стадион «Москвич» ростовские фанаты. Видео с места опубликовал спортивный журналист Севастиан Терлецкий.

Разъяренный Литвин подбежал к трибуне ростовской команды, и, подпрыгнув, ударил одного из болельщиков. Блогера быстро оттащили, но на защиту болельщика бросился владелец СКА рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Разъяренных и не сдерживающих выражения мужчин растащили представители клубов.

По данным журналиста Ивана Карпова , спровоцировавшего конфликт Литвина удалили с поля.

Глава Медиалиги Николай Осипов допустил дисквалификацию блогера до конца сезона.

По данным Telegram-канала Mash , Литвина вместе с его другом Рустамом Ахмадулевым, а также болельщика СКА доставили в отдел полиции. Правоохранители задержали блогера на 48 часов.

В начале июня перед полуфинальном матчем Евро-2024 фанаты сборной Нидерландов напали на английских болельщиков в баре Дортмунда. Кто стал победителем в драке неизвестно, но общее количество пострадавших составило пять человек. Разнимали две противоборствующие стороны сотрудники немецкой полиции.

Фанаты Скандалы Футбол Блогеры Полиция Москва
12 октября 2024, 18:42
Глава Wildberries призвала мужа не устраивать разборки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким попросила бывшего супруга Владислава Бакальчука действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Видеообращение она опубликовала в Telegram-канале.

По мнению Ким, Бакальчук потерял адекватность восприятия. На это указывают угрозы, с которыми столкнулись сотрудники Wildberries. Кроме того, хакеры устраивают атаки на саму компанию.

Предпринимательница заявила, что именно из-за действий экс-мужа в прошлом году в Wildberries произошли забастовки. Также команда Бакальчука поставила под угрозу бизнес, заморозив стройки и якобы обворовав компанию на 37 миллиардов рублей.

«Меня не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул. Объединиться с компанией Russ - это было правильное бизнесовое решение», - отметила она.

Ким подчеркнула, что вопросы нужно решать в рамках российского законодательства, а не заниматься «разборками в стиле 90-х».

В начале октября Татьяна Ким официально сменила фамилию на девичью. Такое решение она приняла после перестрелки у офиса маркетплейса 18 сентября в Москве. Жертвами нападения стали двое охранников.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы Москва Стрельба у офиса Wildberries
12 октября 2024, 18:21
«Шерлока Холмса» вывели из комы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врачи вывели актера Василия Ливанова из медикаментозной комы на неопределенное время. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, сейчас Ливанов по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики начали давать актеру сильнодействующий антибиотик, чтобы избежать угрозы получения внутрибольничной инфекции.

Кроме того, у народного артиста РСФСР спутанное сознание. Медики не исключают дисциркуляторной энцефалопатии из-за недостатка питательных веществ в нейронах, кислорода и нарушения кровоснабжения мозга.

Ливанова ввели в медикаментозную кому еще с 10 октября. Врачи надеялись, что такая мера поможет телу актера восстановиться и обойтись без отека головного мозга.

Василий Ливанов широко известен советским и российским зрителям по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Больницы Врачи Актеры

Новости по теме