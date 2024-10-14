Шаман показал поклонникам свидетельство о разводе со второй женой
Певец Шаман (Ярослав Дронов) объявил об официальном расторжении брака с Еленой Мартыновой. Свидетельство о разводе он опубликовал в своем Telegram-канале.
В Дубае прошел корпоративный вечер, на котором выступили Кристина Орбакайте, Авраам Руссо и Филипп Киркоров. По информации Telegram-канала Shot , мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа.
«Дочь Пугачевой на фоне провального тура по США пересмотрела свои взгляды и снова согласилась выступать на одной сцене со старыми друзьями из России», - написали авторы публикации.
Изначально имена участников мероприятия не разглашались. Ключевым требованием к секретной вечеринке было не снимать выступление Кристины Орбакайте с другими российскими артистами.
При этом еще недавно Орбакайте на корпоративе в Дубае отказалась выступать дуэтом с Руссо , который после начала специальной военной операции проживает в России. Певица нарушила условия контракта и в последний момент не вышла на сцену.
Ранее Орбакайте назвала «знаковым» и «заключительным» свой концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Она простилась со зрителями и пообещала «встретиться в лучшей жизни».
Заслуженный артист РСФСР скончался в Москве. Обстоятельства и причина кончины актера не раскрываются.
Крючков родился 22 ноября 1943 года. Он окончил ГИТИС в 26-летнем возрасте. Актер служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.
Зрителям Крючков запомнился ролями в таких фильмах и сериалах, как «Помни имя свое», «Золотой туман», «След», «Вольная грамота» и «Улицы разбитых фонарей-6».
Среди его театральных работ - роль князя Мышкина в «Идиоте», Манилова в «Мертвых душах», Скапена - в «Плутнях Скапена», а также Креона в «Медее».
Звания заслуженного артиста РСФСР Александра Михайловича удостоили осенью 1982 года.
Он пояснил, что приехал раньше начала игры, но столкнулся с непониманием со стороны службы безопасности.
«У них там какой-то регламент. Я приехал пораньше, а они этого не ожидали. В конечном итоге, вы представляете, все закончилось тем, что меня не пустили», - обратился Ивлев к подписчикам.
Ресторатор добавил, что охрана не смягчилась даже после того, как он попросил пустить в туалет его двухлетнюю дочь. Ивлев добавил, что не понимает такого отношения к 50-летним болельщикам московского клуба.
В пресс-службе «Динамо» в комментарии Матч ТВ заявили, что ресторатор приехал за два час до начала игры, хотя всех зрителей запускают только за 1,5 часа. Поэтому нарушений со стороны охраны нет никаких. Сотрудники полностью выполнили регламент.
«Если бы Константин подождал 5−10 минут, то его бы пропустили. Наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить такого дорогого гостя», - заявили в пресс-службе.
Встреча между хоккейными командами закончилась со счетом 4:2 в пользу москвичей.
Матч Медиалиги между командами Lit Energy и ростовским СКА закончился крупным скандалом. Владелец московской команды блогер Михаил Литвин ударил приехавшего в столицу болельщика команды противника за оскорбительную кричалку. За фаната вступился владелец ростовского клуба рэпер Баста (Василий Вакуленко). Литвина после выхода со стадиона задержала полиция. По последним данным, в отделе блогер останется на двое суток.
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Разъяренный Литвин подбежал к трибуне ростовской команды, и, подпрыгнув, ударил одного из болельщиков. Блогера быстро оттащили, но на защиту болельщика бросился владелец СКА рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Разъяренных и не сдерживающих выражения мужчин растащили представители клубов.
По данным журналиста Ивана Карпова , спровоцировавшего конфликт Литвина удалили с поля.
Глава Медиалиги Николай Осипов допустил дисквалификацию блогера до конца сезона.
По данным Telegram-канала Mash , Литвина вместе с его другом Рустамом Ахмадулевым, а также болельщика СКА доставили в отдел полиции. Правоохранители задержали блогера на 48 часов.
В начале июня перед полуфинальном матчем Евро-2024 фанаты сборной Нидерландов напали на английских болельщиков в баре Дортмунда. Кто стал победителем в драке неизвестно, но общее количество пострадавших составило пять человек. Разнимали две противоборствующие стороны сотрудники немецкой полиции.