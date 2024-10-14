Орбакайте тайно спела с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае

В Дубае прошел корпоративный вечер, на котором выступили Кристина Орбакайте, Авраам Руссо и Филипп Киркоров. По информации Telegram-канала Shot , мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа.

«Дочь Пугачевой на фоне провального тура по США пересмотрела свои взгляды и снова согласилась выступать на одной сцене со старыми друзьями из России», - написали авторы публикации.

Изначально имена участников мероприятия не разглашались. Ключевым требованием к секретной вечеринке было не снимать выступление Кристины Орбакайте с другими российскими артистами.

При этом еще недавно Орбакайте на корпоративе в Дубае отказалась выступать дуэтом с Руссо , который после начала специальной военной операции проживает в России. Певица нарушила условия контракта и в последний момент не вышла на сцену.

Ранее Орбакайте назвала «знаковым» и «заключительным» свой концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Она простилась со зрителями и пообещала «встретиться в лучшей жизни».