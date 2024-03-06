06 марта 2024, 16:14

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» озадачился поиском любой работы после эмиграции

Global Look Press
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Уехавший из России актер российских сериалов Семен Трескунов заявил, что ищет работу в смежных областях. В личном аккаунте Instagram* артист перечислил все свои навыки.

«Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», - написал он.

Трескунов уточнил, что специальность актера для него потеряла актуальность за два года. Теперь он готов заняться другой деятельностью: от написания песен до копирайтинга. По его словам, за время эмиграции ему удалось стать профессионалом в смежных областях.

Трескунов стал известен благодаря съемкам в сериале «Ивановы-Ивановы». Уезжая в 2022 году за границу, артист нелестно высказался в сторону своего бывшего руководства, а также полил грязью Россию. Своей новой Родиной он назвал Испанию.

Ранее певец Стас Михайлов жестко высказался об уехавших из страны артистах. По его словам, на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Работа Испания Зарплаты Актеры
06 марта 2024, 16:54
Безруков назвал главную черту русского характера
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Российский актер Сергей Безруков дал определение основной составляющей русского культурного кода. По его словам, национальному характеру больше всего свойственно всепримирение, сообщил NEWS.ru.

«Достоевский полагал, что от русского народа пойдет начало всепримирения такого - народного. Примирение народов мира, если иными словами перефразировать», - отметил актер.

Безруков пояснил, что позиция русского классика основывается на христианских понятиях всепрощения, всепримирения, милосердия и любви.

Он подытожил, что все вышеперечисленное заложено в культурном коде, так как культура не может существовать без человека.

Ранее Безруков сформировал собственный топ фильмов для души. Среди картин, которые артист готов смотреть и пересматривать - «Пять вечеров», «Калина красная».

Актеры
06 марта 2024, 15:07
«Давай, шуруй». Пугачева жестко осадила Михайлова за критику уехавших звезд
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она опубликовала в Instagram* видео, в котором обратилась к артисту.

Пугачева записала видео, на котором сиплым голосом обратилась к певцу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева», - начала она.

Примадонна язвительно заявила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Затем она сказала, что уехавшие исполнители не будут возвращаться на родину.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», - разрешила Михайлову Примадонна.

Ранее Пугачева опубликовала танец под под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Продюсер Павел Рудченко назвал такой поступок «Обыкновенной издевкой».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов
06 марта 2024, 14:51
Ургант опубликовал трогательное послание жене
Global Look Press
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Телеведущий Иван Ургант опубликовал в социальной сети Instagram* фото со своей женой Натальей Кикнадзе и оставил ей трогательное поздравление с днем рождения. На это обратило внимание издание Super.ru.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, чем сейчас занимается Ургант. По его словам, в работе у шоумена находятся несколько проектов.

«Главное событие в моей жизни. С днем рождения, моя любовь! Ваня У. 7А класс» - подписал снимок Ургант.

На кадре можно увидеть, как расслабленная и смеющаяся пара гуляет за руку по пляжу на фоне заката. Кроме того, к посту была прикреплена песня «Я не могу без тебя» в исполнении телеведущего под псевдонимом Гриша Ургант.

Фото Иван Ургант
06 марта 2024, 14:40
Бывшая стриптизерша пригрозила слить голые фото принца Гарри
Global Look Press
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Бывшая стриптизерша Кэрри Ройял, которой сейчас 52 года, пообещала опубликовать интимные фото принца Гарри. Она сделала снимки в 2012 году на частной вечеринке в номере отеля Wynn Las Vegas, сообщило издание The Sun.

Ройял заявила, что в ее распоряжении имеются эксклюзивные фотографии принца Гарри, которые она планирует выложить на платной основе в своем аккаунте OnlyFans. Наследнику престола на тот момент было 27 лет.

«У меня есть фотографии у бассейна и снимки голого Гарри. Люди будут шокированы ими», - рассказала Ройял.

Она уже продала на аукционе черные трусы, которые подарил ей принц Гарри в тот день в Лас-Вегасе. Кэрри вспоминает, что весельчак-принц тогда импровизировал на «воздушной гитаре», исполняя хит Майкла Джексона «Beat It» и прикрывая гениталии перчаткой.

Снимки с той вечеринки со стриптизершами, на которых герцог Сассекский запечатлен полностью обнаженным в компании неизвестной девушки, 12 лет назад уже попадали в СМИ и произвели фурор.

Ранее принц Гарри заявил о возвращении с женой и детьми на родину. Последние три года он жил с семьей в Калифорнии.

Фото Принц Гарри

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