21 октября 2024, 09:45

Милохин решил не помогать «бомжующей» из-за хейтеров семье приемного отца

РИА «Новости»
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Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев вместе с семьей вынужден жить в гостиницах и арендованных квартирах из-за того, что неизвестные попытались поджечь их дом и оставили записку с угрозами. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT.

Дмитрий не обращается за финансовой помощью к своему приемному сыну, поскольку не хочет отвлекать его от подготовки к предстоящему поединку в Дубае.

Семья испытывает серьезные трудности с продажей дома в Анапе. Цену на недвижимость площадью 300 квадратов пришлось снизить с 15 до 11,9 миллиона рублей из-за полного отсутствия покупателей.

В сентябре дом Тюленевых пытались поджечь хейтеры Милохина, бросив на участок коктейль Молотова. После этого семья нашла на месте происшествия записку, авторы которой грозились отправить тиктокера на СВО, а его «семейку - в ад».

Поджоги Семья
19 октября 2024, 17:37
Экс-участника Little Big выписали из больницы
РИА «Новости»
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Бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. В своем Telegram-канале музыкант написал, что инфаркт у него не подтвердился.

Лиссов напомнил, что его «мастерски» погрузили в скорую и доставили в больницу.

«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», - отметил лидер Jane Air.

Он добавил, что все концерты в силе, и уже завтра состоится выступление в Рязани. До концерта в Москве осталось 12 дней, написал Антон Лиссов.

Музыканта госпитализировали накануне. По данным Shot, Лиссов жаловался на боли в области сердца.

Больницы Музыка
17 октября 2024, 07:30
Погибший экс-солист One Direction перед смертью устроил погром в номере отеля
Global Look Press
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Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн перед смертью употребил наркотики и утроил погром в номере отеля в Буэнос-Айресе. Об этом рассказала сотрудница гостиницы CasaSur Palermo, в которой остановился музыкант, сообщил Telegram-канал Mash.

Она отметила, что артист сначала потерял сознание в холле. Его привели в чувства и отнесли в номер, где Пейн употребил запрещенные вещества. После он устроил истерику, кричал, встал на колени и просил прощения у девушки «за его беспорядочную жизнь». Музыкант разбил ноутбук и телевизор.

Номер артиста в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo осматривают местные правоохранители. По данным канала, специалисты уже нашли несколько свертков с неизвестным порошком.

Информация о гибели Лиама Пейна появилась в ночь на 17 октября. По данным газеты La Nación , музыкант выпал из окна с высоты третьего этажа. Предварительно, медики диагностировали у него перелом основания черепа.

Наркотики Отели
14 октября 2024, 11:55
Шаман показал поклонникам свидетельство о разводе со второй женой
РИА «Новости»
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Певец Шаман (Ярослав Дронов) объявил об официальном расторжении брака с Еленой Мартыновой. Свидетельство о разводе он опубликовал в своем Telegram-канале.

Музыка Shaman
14 октября 2024, 11:33
Орбакайте тайно спела с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае
РИА «Новости»
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В Дубае прошел корпоративный вечер, на котором выступили Кристина Орбакайте, Авраам Руссо и Филипп Киркоров. По информации Telegram-канала Shot, мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа.

В Дубае прошел корпоративный вечер, на котором выступили Кристина Орбакайте, Авраам Руссо и Филипп Киркоров. По информации Telegram-канала Shot , мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа.

«Дочь Пугачевой на фоне провального тура по США пересмотрела свои взгляды и снова согласилась выступать на одной сцене со старыми друзьями из России», - написали авторы публикации.

Изначально имена участников мероприятия не разглашались. Ключевым требованием к секретной вечеринке было не снимать выступление Кристины Орбакайте с другими российскими артистами.

При этом еще недавно Орбакайте на корпоративе в Дубае отказалась выступать дуэтом с Руссо , который после начала специальной военной операции проживает в России. Певица нарушила условия контракта и в последний момент не вышла на сцену.

Ранее Орбакайте назвала «знаковым» и «заключительным» свой концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Она простилась со зрителями и пообещала «встретиться в лучшей жизни».

США Филипп Киркоров Военные Россия Рестораны Дубай Кристина Орбакайте

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