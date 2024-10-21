Милохин решил не помогать «бомжующей» из-за хейтеров семье приемного отца

Дмитрий не обращается за финансовой помощью к своему приемному сыну, поскольку не хочет отвлекать его от подготовки к предстоящему поединку в Дубае.

Семья испытывает серьезные трудности с продажей дома в Анапе. Цену на недвижимость площадью 300 квадратов пришлось снизить с 15 до 11,9 миллиона рублей из-за полного отсутствия покупателей.

В сентябре дом Тюленевых пытались поджечь хейтеры Милохина, бросив на участок коктейль Молотова. После этого семья нашла на месте происшествия записку, авторы которой грозились отправить тиктокера на СВО, а его «семейку - в ад».