Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой
Певица Анна Седокова подала заявление на развод со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Судя по данным портала судов общей юрисдикции Москвы, документы поступили 16 октября.
Дату разбирательства еще не назначили.
Седокова и Тимма познакомились в 2019 году, когда баскетболист играл за подмосковные «Химки». В 2020 году пара связала себя брачными узами.
Для Анны Седоковой развод станет третьим. С первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, она была вместе с 2004 по 2006 год. Затем певица вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского в 2011 году, но их брак также завершился разводом через два года.
Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) сообщил о разводе с Е леной Мартыновой. Он подтвердил эту новость, опубликовав свидетельство о расторжении брака на своей странице в Telegram.